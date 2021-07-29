“Слово на букву Б”: Максим Покровский после ссоры с Биланом прошелся по Боярскому

Конфликт между Михаилом Боярским и Максимом Покровским начался еще в 2019 году. Тогда лидер группы “Ногу свело” позволил себе неосторожное высказывание. В интервью он заявил, что российское общество деградирует. Разумеется, это мнение звезды не понравилось многим патриотам.

Среди тех, кого возмутили слова Покровского, оказался и Михаил Боярский. Актер подчеркнул, что порядочный человек не будет плевать в то место, которое когда-то его сформировало. “Он, на мой взгляд, даже не разобравшись, что происходит, сказал это по отношению ко мне. Он чисто формально, наверное, имел право такое сказать, но между мной и им ничего не может произойти. Для меня этого человека нет, пустое место для меня более притягательно, чем этот человек, вот и все”, — подчеркнул Покровский. Боярского же Покровский называет не иначе как "слово на букву Б".

По мнению Максима, в России живут прекрасные люди, многие из которых являются его преданными поклонниками. Однако отрицать негативные процессы, происходящие в обществе, невозможно. “Я — человек, частично уехавший в США. Я не эмигрировал, не бросил свою страну, плачу с каждой копейки, заработанной здесь, налог. Я даю стране угля, платя налоги, любя свою страну”, — уверен артист.

Последние несколько лет Покровский действительно живет на два государства. Он часто бывает в России, но при этом постоянно ездит и в США. Такие насыщенные будни звезду вполне устраивают. Сейчас коллективы “Ногу свело” (а в России и в США группа существует в разных составах) периодически выступает с концертами, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, количество рабочих предложений уменьшилось.

В интервью для шоу RTVI “Легенда” Покровский признался, что привился вакциной Moderna в США. А вот к российскому препарату “Спутник” у него есть много вопросов. Музыкант уверен, что вакцинация не должна быть обязательной, и людям следует бороться за свои права и свободы.