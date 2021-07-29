С коронавирусом госпитализирован Владимир Стеклов

Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. С 1996 года артист работает в театре “Школа современной пьесы”.

В кино он сыграл несколько десятков ролей, в том числе в фильмах “Гардемарины, вперед!”, “Узник замка Иф”, “Мастер и Маргарита”, “Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца”, в сериалах “Петербургские тайны”, “Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского”, “Кадетство”, “Молодежка”.