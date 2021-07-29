14 августа в Ласнамяэ пройдет городской фестиваль GROM. Хедлайнер: Томми Кэш!

Среди первых объявленных артистов можно еще отметить краут-рок группу Gnoomes из России, индустриальный пост-панк проект AKLI из Литвы, а также местных героев Zahir и Bible Club. Программа фестиваля будет дополняться в текущем порядке, и добавится также ряд мероприятий, проводимых как до фестиваля, так и после него. Выбранный в качестве места проведения фестиваля парк Кивила позволит предложить помимо музыкальной программы также и другие занятия на весь день – соревнования по экстремальным видам спорта, настольные игры, возможность познакомиться с местными вкусами, или же просто приятно провести время в зеленой обстановке. Это отличная возможность познакомиться с бытом Ласнамяэ и стать его частью в солнечный день в одном из крупнейших парков города.

«Мы чрезвычайно рады наконец-то объявить первых артистов GROM. Нам также очень приятно, что мы смогли найти возможность организовать фестиваль в парке Кивила, ведь Ласнамяэ – это привлекательное и интересное место, которое обладает собственными особенностями, но в котором до сих пор ни разу не проводились подобные фестивали. Именно поэтому мы очень рады предложить жителям города возможность приехать сюда, чтобы отлично провести время под хорошую музыку. Выезд в парк Кивила, несомненно, является сменой обстановки по сравнению с обычными местами проведения подобных мероприятий», – говорит главный организатор фестиваля Роман Демченко.