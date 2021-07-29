Анонсирована программа традиционного летнего фестиваля в Ласнамяэ!

В рамках мероприятия будет работать улица еды, где гостям будет предложен широкий ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 20 аттракционов, как для взрослых так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет работать детская зона и мини — зоопарк.