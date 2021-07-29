Анонсирована программа традиционного летнего фестиваля в Ласнамяэ!
12.00 — КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 2021
13.20 — Танцевальная студия Avant
13.40 — Вокально-эстрадная студия “Кнопочки”
14.10 — Танцевальная студия ONYX
14.30 — UN Canto
14.50 — Спортивный клуб по художественной гимнастике “Anna Melody”
15.10 — ХОЧУ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ
15.40 — Golstmann Balett Studio
16.00 — Детский центр “Теремок”
16.30 — DeLight Stuudio
17.00 — MISSION — 4
17.20 — Театр танца “Polly”
17.50 — Школа эстрадного танца Peppy Dance
18.10 — Флешмоб
18.20 — Sakala Laululapsed
19.10 — Народный фольклорный коллектив “Былина”
19.25 — Игорь Лесков
20.00 — Марина Табри
20.30 — Павел Шелл
21.00 — Сергей Маасин
21.30 — Ника Марула
21.50 — Группа “Русский размер”
В рамках мероприятия будет работать улица еды, где гостям будет предложен широкий ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 20 аттракционов, как для взрослых так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет работать детская зона и мини — зоопарк.
На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, а также местные исполнители.
Главный хедлайнер вечера группа “РУССКИЙ РАЗМЕР”, которая выступит в самом конце программы.
Lasnamäe Suvelõpupidu cостоится 28 августа на Таллиннском Певческом поле. Начало в 12.00.
Ведущие: Алина Захарова и Вадим Анцупов
Больше информации на страничке мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/events/4198821543532754