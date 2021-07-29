Культура
29.07.2021, 12:08

Анонсирована программа традиционного летнего фестиваля в Ласнамяэ!

 
Pressifoto
В cубботу, 28 августа, на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится традиционный cемейный фестиваль приуроченный к окончанию лета. Приглашаем всех жителей города Таллинна и гостей столицы насладиться последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля.

12.00 — КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 2021

13.20 — Танцевальная студия Avant

13.40 — Вокально-эстрадная студия “Кнопочки”

14.10 — Танцевальная студия ONYX

14.30 — UN Canto

14.50 — Спортивный клуб по художественной гимнастике “Anna Melody”

15.10 — ХОЧУ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ

15.40 — Golstmann Balett Studio

16.00 — Детский центр “Теремок”

16.30 — DeLight Stuudio

17.00 — MISSION — 4

17.20 — Театр танца “Polly”

17.50 — Школа эстрадного танца Peppy Dance

18.10 — Флешмоб

18.20 — Sakala Laululapsed

19.10 — Народный фольклорный коллектив “Былина”

19.25 — Игорь Лесков

20.00 — Марина Табри

20.30 — Павел Шелл

21.00 — Сергей Маасин

21.30 — Ника Марула

21.50 — Группа “Русский размер”

В рамках мероприятия будет работать улица еды, где гостям будет предложен широкий ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 20 аттракционов, как для взрослых так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет работать детская зона и мини — зоопарк.

На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, а также местные исполнители.
Главный хедлайнер вечера группа “РУССКИЙ РАЗМЕР”, которая выступит в самом конце программы.

Lasnamäe Suvelõpupidu cостоится 28 августа на Таллиннском Певческом поле. Начало в 12.00.

Ведущие: Алина Захарова и Вадим Анцупов

Больше информации на страничке мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/events/4198821543532754