Эстонский артист балета Анатолий Архангельский борется с тяжелой болезнью после COVID-19 и нуждается в помощи(24)
После того, как солист Эстонского национального балета Анатолий Архангельский переболел COVID-19, он заболел редкой болезнью, которую невозможно вылечить в Эстонии. Его доставили в Италию, где расположена больница, специализирующаяся на неврологии.
По словам председателя правления Эстонского балетного союза Трийну Упкин, весной Анатолий заболел редкой болезнью. “После более чем месяца госпитализации врачи признали, что здесь они не могут ему помочь. Семья отвезла Анатолия в больницу города Удине в Италии, где есть специальные аппараты и специалисты. Его супруга Марике Муйсте поддерживает и заботится о мужчине в больнице 24/7”, — отметила она в посте.
Эстонский союз балета заявляет, что после того, как весной Анатолий перенес Covid-19 и лихорадка прекратилась, можно было подумать, что уже все обошлось. Открылись театры, возобновил работу Национальный балет Эстонии, но в балетном зале и на сцене Анатолию стало хуже: голова постоянно болела и кружилась, равновесие нарушилось, зрение ухудшилось, левая рука зудела. Анатолий взял больничный и надеялся, что отпуск даст ему возможность полностью восстановиться. К сожалению, этого было недостаточно, а симптомы только усугублялись. После зуда в руке начались судороги, зрение ухудшилось еще сильнее, ежедневные занятия стало выполнять не под силу. Супруга артиста Марика Муйсте несколько раз была вынуждена вызывать скорую помощь, но проведенные анализы не дали оснований длительное время оставаться в больнице. Однако ситуация ухудшалась с каждым днем.
К середине июня Анатолия госпитализировали в Ида-Таллиннскую центральную больницу, где он находился больше месяца. Он почти полностью потерял способность говорить, видеть и контролировать свои конечности, которые сводило судорогами. Врачи, методы лечения и предположительные диагнозы сменялись, но в итоге диагноз так и не был поставлен. Врачи согласились только в одном — речь идет о редком заболевании, с которыми ранее они не сталкивались. Все, что можно было сделать в Эстонии, они сделали.
Сестра Анатолия живет в Италии, и семья решила отправить его туда. В больнице города Удине, в отличие от Эстонии, в неврологическом отделении есть специальные аппараты для более узкого лечения неврологических заболеваний.
Профессор Джан Луиджи Джильи уже заранее ознакомился с историей болезни Анатолия и попросил супругу артиста снимать его на видео и присылать записи ему напрямую. Врачи Ида-Таллиннской центральной больницы подтвердили, что они больше не могут ничем помочь, тогда семья стала вести переговоры с Больничной кассой о возмещении расходов на лечение за границей. Больничная касса пообещала ответ в течение одного-двух месяцев. Конечно, о таком долгом ожидании не могло быть и речи, и семья перевезла Анатолия в Италию своими силами и за свой счет. В пятницу, 23 июля, они прибыли в Удине. Поездка далась очень тяжело. По словам Марики, их приняли хорошо, врачи готовы помочь и заинтересованы в решении проблемы, но состояние Анатолия крайне тяжелое. Марика круглосуточно находится рядом с мужем и заботится о нем. У Анатолия и Марики двое детей — восьмилетняя София и трехлетний Симон, которые остались с бабушкой и дедушкой в Эстонии.
Хотя Анатолию еще не поставили диагноз, и стоимость предполагаемого лечения неизвестна, семье уже сейчас нужна финансовая помощь!
Эстонский союз балета открыл специальный фонд:
EE161010022081883007
Eesti Balletiliit
Пояснение: ANATOLILE
Вся сумма будет отправлена супруге Анатолия Марике на оплату лечения Анатолия и сопутствующие расходы.