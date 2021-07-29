Эстонский артист балета Анатолий Архангельский борется с тяжелой болезнью после COVID-19 и нуждается в помощи

Профессор Джан Луиджи Джильи уже заранее ознакомился с историей болезни Анатолия и попросил супругу артиста снимать его на видео и присылать записи ему напрямую. Врачи Ида-Таллиннской центральной больницы подтвердили, что они больше не могут ничем помочь, тогда семья стала вести переговоры с Больничной кассой о возмещении расходов на лечение за границей. Больничная касса пообещала ответ в течение одного-двух месяцев. Конечно, о таком долгом ожидании не могло быть и речи, и семья перевезла Анатолия в Италию своими силами и за свой счет. В пятницу, 23 июля, они прибыли в Удине. Поездка далась очень тяжело. По словам Марики, их приняли хорошо, врачи готовы помочь и заинтересованы в решении проблемы, но состояние Анатолия крайне тяжелое. Марика круглосуточно находится рядом с мужем и заботится о нем. У Анатолия и Марики двое детей — восьмилетняя София и трехлетний Симон, которые остались с бабушкой и дедушкой в Эстонии.