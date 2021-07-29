16 августа в Таллинне пройдет знаменитый и традиционный “Бал Цветов”

На сегодняшний день, заявки на участие мы получили от команд Эстонии, Италии, Латвии, Литвы и Израиля. Именно они смогут показать свои работы на самом красочном мероприятии “БАЛ ЦВЕТОВ”. Учреждены Премии победителям Конкурса: 1 место — 1000.- €,

2 место- 600.- €, 3 — место — 300.-€, а также подарки от спонсоров “БАЛА ЦВЕТОВ”.

Напомним, в этом году TALLINNA LILLEBALL исполняется 22 года, и каждый раз он приносит новые имена европейской флористике, которые потом звучат на многих других международных площадках. В 2020 году организатор “БАЛ ЦВЕТОВ” — Татьяна Тридворнова получила звание “Почетный житель города Таллинна”. По словам знаменитого флориста — это бесценное признание ее проекта, которое она любила, любит и будет любить всегда. “Ремарк утверждал — жизнь слишком длинна для одной любви. Но моя Любовь к LILLEBALL — одна и на всю жизнь”, — говорит бессменный организатор и автор проекта Татьяна ТРИДВОРНОВА.

Традиционно, участникам из разных стран и Эстонии предстоит показать “высший пилотаж” в своей профессии, а именно — сделать цветочное платье. “Это должен быть полный и гармоничный образ, где важна не только техника, но и идея, а также — сценический эффект”, — говорит Татьяна.

Жюри, уже традиционно, возглавит известный эстонский топ флорист — дизайнер Тайво Пиллер, а также в жюри соберутся известнейшие персоны: представители политики, бизнеса, культуры и искусства.

Ну и, конечно, самое главное, это настроение! Согласитесь, провести несколько часов в окружении прекрасных цветов и головокружительных ароматов лета, пообщаться с такими же влюбленными в эту атмосферу людьми — это бесценно! Организаторы подготовили и насыщенную музыкальную программу.

Кстати, хорошая погода в день конкурса — это уже традиция “БАЛА ЦВЕТОВ” ! Как сказала, Татьяна Тридворнова: “Даже солнцу интересно посмо треть, какую цветочную красоту создали конкурсанты TALLINNA LILLEBALL! И каждый год оно согревает нас своими лучами!”