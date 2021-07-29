Разное
29.07.2021, 13:32

Как при помощи смены номера мобильного телефона изменить судьбу

 
Shutterstock
Нумерологи утверждают, что все цифры, которые нас окружают, могут повлиять на судьбу и удачу в жизни. Так, даже номер мобильного телефона оказывает огромное влияние на его владельца, — пишет Rsute.

Чтобы узнать счастливое, магическое число, специалисты (если вы готовы считать таковыми нумерологов) оветуют обратить внимание на комбинацию цифр: их стоит сложить между собой, а потом еще и еще, чтобы в итоге получилось однозначное число. Посмотреть значение каждого числа.

Единица
Если эта цифра входит в номер вашего мобильного телефона, скорее всего вы — открытый, общительный человек, который не боится завязывать новые знакомства.

Двойка
Двойка является оберегом от всех возможных неудач и даже плохого самочувствия. Для тех, у кого в номер входит эта цифра, не понадобится никакой талисман.

Тройка
Тройка увеличивает творческий потенциал, помогает привлечь успех в работе и в учебе. Уберегает от плохого настроения и неблагоприятных событий.

Четверка
Четверка сулит удачу тем, кто мечтает о бизнесе и горит собственным делом.

Пятерка
Пятерка притягивает удачу и положительные эмоции. Помогает продвинуться по карьерной лестнице целеустремленным людям.

Шестерка
Шестерка помогает развивать терпение, улучшает настроение, избавляет от негатива.

Семерка
Семерка придает уверенности и сил для достижения собственных целей. Помогает во всех начинаниях.

Восьмерка
Восьмерка притягивает любовь и улучшает финансовое состояние. Помогает улучшить самочувствие и настроения.

Девятка
Девятка привлекает удачу и защищает от проблем со здоровьем. Помогает обладателю принимать верные решения на своем пути.

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