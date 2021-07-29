Как при помощи смены номера мобильного телефона изменить судьбу
Чтобы узнать счастливое, магическое число, специалисты (если вы готовы считать таковыми нумерологов) оветуют обратить внимание на комбинацию цифр: их стоит сложить между собой, а потом еще и еще, чтобы в итоге получилось однозначное число. Посмотреть значение каждого числа.
Единица
Если эта цифра входит в номер вашего мобильного телефона, скорее всего вы — открытый, общительный человек, который не боится завязывать новые знакомства.
Двойка
Двойка является оберегом от всех возможных неудач и даже плохого самочувствия. Для тех, у кого в номер входит эта цифра, не понадобится никакой талисман.
Тройка
Тройка увеличивает творческий потенциал, помогает привлечь успех в работе и в учебе. Уберегает от плохого настроения и неблагоприятных событий.
Четверка
Четверка сулит удачу тем, кто мечтает о бизнесе и горит собственным делом.
Пятерка
Пятерка притягивает удачу и положительные эмоции. Помогает продвинуться по карьерной лестнице целеустремленным людям.
Шестерка
Шестерка помогает развивать терпение, улучшает настроение, избавляет от негатива.
Семерка
Семерка придает уверенности и сил для достижения собственных целей. Помогает во всех начинаниях.
Восьмерка
Восьмерка притягивает любовь и улучшает финансовое состояние. Помогает улучшить самочувствие и настроения.
Девятка
Девятка привлекает удачу и защищает от проблем со здоровьем. Помогает обладателю принимать верные решения на своем пути.