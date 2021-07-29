Как при помощи смены номера мобильного телефона изменить судьбу

Чтобы узнать счастливое, магическое число, специалисты (если вы готовы считать таковыми нумерологов) оветуют обратить внимание на комбинацию цифр: их стоит сложить между собой, а потом еще и еще, чтобы в итоге получилось однозначное число. Посмотреть значение каждого числа.

Единица

Если эта цифра входит в номер вашего мобильного телефона, скорее всего вы — открытый, общительный человек, который не боится завязывать новые знакомства.

Двойка

Двойка является оберегом от всех возможных неудач и даже плохого самочувствия. Для тех, у кого в номер входит эта цифра, не понадобится никакой талисман.

Тройка

Тройка увеличивает творческий потенциал, помогает привлечь успех в работе и в учебе. Уберегает от плохого настроения и неблагоприятных событий.

Четверка

Четверка сулит удачу тем, кто мечтает о бизнесе и горит собственным делом.

Пятерка

Пятерка притягивает удачу и положительные эмоции. Помогает продвинуться по карьерной лестнице целеустремленным людям.

Шестерка

Шестерка помогает развивать терпение, улучшает настроение, избавляет от негатива.

Семерка

Семерка придает уверенности и сил для достижения собственных целей. Помогает во всех начинаниях.

Восьмерка

Восьмерка притягивает любовь и улучшает финансовое состояние. Помогает улучшить самочувствие и настроения.

Девятка

Девятка привлекает удачу и защищает от проблем со здоровьем. Помогает обладателю принимать верные решения на своем пути.