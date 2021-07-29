Группа Modulshtein презентует новый альбом Timetrix в музыкальном магазине Terminal

Новый альбом Modulshtein — это восемь авторских композиций, новые эффектные коллаборации с местными артистами и музыкальная эклектика. На пластинке представлен стилистический микс из народной, электронной и джазовой музыки. Группа работает в привычном для себя поле IDM, трип-хопа, downtempo и современного джаза, а также заходит на новые территории хип-хопа и этники.

“Как и у многих других артистов, год назад у нашего коллектива Modulshtein отменились все планируемые концерты и туры. Тогда мы решили, что самое время засесть в студии и начать работу над новым альбомом. Весь материал был записан за десять студийных сетов, а растянулся весь процесс на девять месяцев. Что весьма символично”, — говорит лидер группы, композитор и музыкальный руководителя Русского театра Эстонии Александр Жеделёв.

На презентации пластинки в музыкальном магазине Terminal (Telliskivi 60-2) группа исполнит весь материал, вышедший на пластинке. Также можно будет приобрести альбом на виниле, пообщаться с музыкантами и получить их автографы.

Среди композиций альбома представлены следующие номера: MoBob — совместный трек с именитым продюсером Bert on Beats; DobroMir — трек, записанный при участии мощного дуэта известных местных реперов Tommyboy и Tipicalflow; эстонская традиционная песня Suur Tamm с сопрано Анны Дытыны, музыкального педагога, участницы Камерного хора Эстонской филармонии, и армянская народная песня Hoy Nar в исполнении диджея, музыкального продюсера и фолк-певца DARNO.

Микс и мастеринг альбома Timetrix выполнил один из лучших звукорежиссеров страны Лев Урбел, с которым Modulshtein выпустили свой предыдущий альбом UTOPIA 2019 года. Обложку для альбома вручную создал художник Santo Sueno. Внутренним оформлением пластинки занимался известный современный художник из Таллинна Сергей Драгунов. В работе над дизайном использовались фото Николая Алхазова. Сборка дизайна пластинки — таллиннская художница Эви Пярн.