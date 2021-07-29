Завершен монтаж фильма про аптекаря Мельхиора

Руководитель по постпроизводству и спецэффектам фильма “Аптекарь Мельхиор” Ян Вильюс: “Постпродакшн картины начался уже в январе, незадолго до завершения съемок, которые шли примерно полгода, но полноценно приступить к постпроизводству и созданию спецэффектов мы смогли только сейчас, когда готов монтаж”.

Работать над постпроизводством до конца сентября будет команда примерно из 50 человек. “Сейчас мы активно работаем над спецэффектами — создаем мир “Аптекаря Мельхиора”, в котором действие в основном происходит в средневековом Таллинне. Также под руководством композитора Лийны Сумера создается на основании монтажа саундтрек”, — рассказал Вильюс.

По словам Яна Вильюса, для производственной команды фильма главным вызовом стало то, как лучше всего связать знакомое место и незнакомое время. “Зритель должен узнать любимый Старый город. В то же время средневековый Таллинн был совсем другим. Хоть мы и не снимаем исторический фильм, результат должен получиться достоверным, поэтому на этапе постпроизводства мы удаляем все оказавшиеся в кадре современные здания и объекты, достраиваем старинные дома и добавляем атмосферу средневековья. Постпродакшн это также большая работа с деталями — предстоит менять погоду, связывать воедино разные места съемок, удалять из кадра объекты, которым не место в средневековом городе. Результатом работы можно быть довольным, если зрители не заметят сделанных на компьютере изменений и спецэффектов”.

Вильюс добавил, что съемкам трилогии об аптекаре Мельхиоре предшествовала основательная подготовка: “Поскольку масштабнее кинопроекта в Эстонии еще не было, предшествовавшая съемкам стадия подготовки должна была быть максимально обстоятельной. Видение режиссера Элмо Нюганена, оператора Михкеля Соэ и художника Матиса Мяэсалу в деталях определилось еще до начала съемок, поэтому режиссеру монтажа Марион Коппель и ответственной за спецэффекты команде будет несколько проще добиться желаемого результата”.