Фестиваль Station Narva приглашает посетить неизведанное царство садов Кудрукюла

Садовые товарищества, или дачи — неотъемлемая часть ида-вирумааского пейзажа: расположенные вокруг Нарвы сады занимают соразмерную самому городу территорию. В районе Кудрукюла насчитывается более 4 500 дач. Их архитектура поражает воображение: здесь можно встретить и крошечные, окутанные диким виноградом избушки, и грандиозные усадьбы.

Присоединившись к дачному приключению фестиваля Station Narva, гости смогут посмотреть, как нарвитяне летом, а иногда и круглогодично, выращивают овощи и фрукты и как творчески они подходят к обустройству жизни своей мечты.

“На даче можно бесконечно экспериментировать, строить, красить и сажать растения, — рассказывает руководитель работы с общиной фестиваля Station Narva и владелица дачи в Кудрукюла Валерия Лаврова. — Здесь можно создать свой, ни на что не похожий микрокосмос и, гуляя по улицам, удивляться идеям и интересным решениям на других участках. Дача может стать для горожанина незабываемым опытом. Например, ты начинаешь больше ценить наличие в доме горячей воды”.

Экскурсии по садам Кудрукюла пройдут в субботу, 7 августа, в 12:00, 12:30, 13:00 и 13:30. Необходима предварительная регистрация, в каждой группе может быть до 20 человек. Помимо этого в 13:00-15:00 на площадке для разведения костра Садового товарищества Elektron пройдет ярмарка и детская программа, а в 15:00-16:00 состоятся бесплатные концерты Station Narva и мероприятия для всей семьи.

В район садов желательно приезжать на организованном фестивалем автобусе или велосипеде, так как мест для парковки автомобилей там нет. Специальный автобус будет курсировать между Петровской площадью (Peetri plats) и расположенной в Кудрукюла автобусной остановкой Kevad suvilad. С Петровской площади автобусы будут отходить от скульптуры NARVA, туда же они будут возвращать гостей Station Narva. Последний фестивальный автобус выедет из Кудрукюла в 17:00. Поездка до садов занимает 20 минут, проезд уже включен в стоимость экскурсии.