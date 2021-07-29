Раймонд Паулс уходит со сцены

Концерты, посвященные 85-летию маэстро, вероятно, станут прощанием Паулса с публикой. В эти выходные в Латвийском национальном театре прозвучат композиции, исполненные самим композитором.

“У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я все-таки должен прекратить концертировать. Здоровье — мои ноги работают не так хорошо, как должны бы”, — сказал Паулс в интервью журналу Kas Jauns.

Помимо концерта в Латвийском национальном театре, композитор примет участие в “Четвертой волне” в Юрмале на следующей неделе. На этом артист и остановится.

Раймонд Паулс в свое время был депутатом Верховного Совета Латвийской ССР, в годы перестройки — народным депутатом СССР, министром культуры Латвии и даже кандидатом в президенты республики.

Он является соавтором песен из репертуара Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Лаймы Вайкуле, Анне Вески, Эдиты Пьехи и многих других артистов. Примадонна не смогла зимой прилететь на юбилей друга и едва сдержала слезы, записывая для него видеообращение. Артистка призналась, что благодарна судьбе за встречу с латвийским композитором.

Пока же мы можем посмотреть юбилейный концерт, записанный в январе (в основном на латвийском языке).