За “антирусскую” шутку стендап-комика будут судить

Проблемы для Идрака Мирзализаде начались еще в июне. Тогда на старый ролик с его участием обратили внимание многие журналисты, включая Владимира Соловьева. В том видео комик рассуждал о ксенофобии и шутил на тему поведения русских. Артиста возмущало, что многие жители Москвы смотрят на него свысока, хотя сами ничего из себя не представляют.

Когда журналисты стали писать о грубых шутках Идрака, а по соцсетям разлетелись отрывки из видео с его участием, комику начали поступать угрозы. Однажды Идрака даже избили на улице, и причиной стали как раз его публичные высказывания.

Теперь же выяснилось, что на звезду завели административное дело. Постановление о явке в прокуратуру ему вручили прямо на Белорусском вокзале, куда Мирзализаде приехал из Минска. Артиста сопроводили в отделение, где разъяснили ситуацию. Комика обвиняют в нарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды”).

Специалисты провели экспертизу, в результате которой установили, что в шутках Идрака содержатся лингвистические и психологические признаки унижения представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку. Только после этого против артиста возбудили административное дело.

Сам юморист много раз подчеркивал, что не собирался никого оскорблять, а его шутки были вырваны из контекста. Однако теперь очевидно, что Идраку придется понести ответственность за чрезмерную резкость. Ну или убедить суд в том, что иногда шутка — это просто шутка.