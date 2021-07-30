“Честно говоря, ситуация ухудшается”: Супруга тяжело болеющего Анатолия Архангельского рассказала о его состоянии

Жена Анатолия Марика Муйсте вчера в передаче Ringvaade рассказала о состоянии своего мужа: “Я не знаю, как долго я смогу говорить. Мы в городе Удине, в Италии. Честно говоря, ситуация ухудшается”.

“Вначале, когда Айвар Мяэ и Трийну хотели написать историю, я категорически отказывалась, потому что знала, как мой муж относится к социальным сетям. Но когда ему стало немного лучше и я смогла с ним поговорить, он сказал мне, чтобы я не отказывалась, потому что Бог послал нам помощь, и ее нужно принять”, — сказала она.

Марика постоянно ухаживает за Анатолием. Она сказала, что ситуация очень плохая и мужчина ничего не может сделать сам: “Хорошо, что он не чувствует боли. У него размытое зрение, он не определяет дистанцию, когда кто-то находится рядом с ним”.

“Он не может есть сам. Он не может пить сам. Он не может почесать собственное лицо. Все эти элементарные вещи, которые кажутся очень простыми, для него невозможны”, — добавила Муйсте.

“Между тем, у него сильные судороги, которые сводят все тело. Его руки и ноги совершают движения, которые он не контролирует. Сегодня (вчера, 28 июля — ред.) ему немного хуже, потому что он даже не разговаривает”, — сказала Марика со слезами на глазах.

В Эстонии Анатолю так и не удалось поставить диагноз, но по словам Марики, итальянские врачи добились немного большего успеха. “Есть несколько сомнений. Мы получим результаты анализов в понедельник. Я не хочу пока называть эти диагнозы, потому что они еще не определены”.

Марика рассказала, что в Италию они решили поехать потому, что в Эстонии обследование ограничено и все занимает очень много времени, поэтому они начали искать возможности за границей. Поскольку сестра Анатолия несколько лет живет в Италии, выбор пал на нее.

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