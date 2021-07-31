Шоубиз
31.07.2021, 09:01

ФОТО | Таня Михайлова-Саар была вынуждена возвращаться домой голой по весьма неожиданной причине

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Tanja Mihhailova-Saar esitles oma raamatut 9.11.2020
Tanja Mihhailova-Saar esitles oma raamatut 9.11.2020
Foto: Andres Putting
Певица Таня Михайлова-Саар призналась, что внезапный ливень заставил ее поехать домой после концерта голой, прикрытой лишь одним полотенцем, пишет Kroonika.

“Сегодня у нас было интересное представление. У нас пошел дождь. Очень сильный. Вся тушь растеклась. Надо пользоваться водостойкой тушью”, — сказала Таня в Инстаграме во вторник, 27 июля.

“Вся одежда промокла. Костюм поменяли, но поскольку вся одежда промокла, а другой с собой не было, мне нужно было ехать домой в одном полотенце. Очень мило”, — сказала Таня с улыбкой на лице.

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