ФОТО | Таня Михайлова-Саар была вынуждена возвращаться домой голой по весьма неожиданной причине

“Сегодня у нас было интересное представление. У нас пошел дождь. Очень сильный. Вся тушь растеклась. Надо пользоваться водостойкой тушью”, — сказала Таня в Инстаграме во вторник, 27 июля.

“Вся одежда промокла. Костюм поменяли, но поскольку вся одежда промокла, а другой с собой не было, мне нужно было ехать домой в одном полотенце. Очень мило”, — сказала Таня с улыбкой на лице.