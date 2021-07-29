ФОТО | Анфиса Чехова порадовала поклонников очередными фото в стиле ню

На днях телеведущая снялась топлесс на фоне окна в своем отеле.

А теперь поделилась снимком, на котором она обнаженной лежит в ванне с пеной. Грудь и ягодицы красотка прикрыла шапкой белоснежной пены, продемонстрировав бесконечно длинные ноги. Пикантное фото Анфиса сопроводила философским постом.

“Мы живем так, будто впереди у нас триллионы лет. И поэтому можем позволить себе не наслаждаться каждым днем. А между тем у нас в запасе всего каких-то 50-100 лет, а может, и всего пару дней. Все, что с нами происходит в этой жизни, вряд ли случится еще когда-нибудь. Все эти города, мысли, эмоции, люди и обстоятельства, все уникально! И надо все впитывать, всем наслаждаться”, — высказалась теледива.

Поклонники по достоинству оценили и фигуру, и слова Чеховой. “Какая вы умница, так складно пишете и размышляете”; “Ого, красавица! Так похудела. Браво”; “Очень хорошее фото. Ноги — прямо Волочкова отдыхает”; “Вы очень мудрая”; “Прекрасная женщина”; “Роскошна на все сто процентов”; “Какая вы соблазнительная”, — написали фолловеры.

Анфиса то и дело отправляется в отпуск. В январе телеведущая отдыхала в Сочи на горнолыжном курорте “Красная поляна”, в марте — улетела в Самбул. В апреле Анфиса отправилась в США, где две недели провела в солнечном Майами. В мае звезда экрана вместе с сыном и мамой улетела на Мальдивы. В июне Чехова восстановила здоровье в санатории “Золотой колос” в Сочи, а потом в том же месяце отправилась в Египет, в Шарм-эль-Шейх. И вот теперь, в июле, звезда пустилась в длительное путешествие по США. Поклонники переживают за телеведущую: видимо, Анфиса работает на износ, если ей приходится так часто отдыхать. В комментариях фолловеры просят Чехову поберечь себя и не трудиться так тяжело. Правда, никто за два года так и не смог понять, где она так усиленно работает…