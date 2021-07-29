ВИДЕО | Экс-мэр Иркутска обиделся на замечание Ильи Прусикина о грязном Байкале и ответил пародией

На кадрах бывший чиновник танцует на фоне озера Байкал под песню Uno группы Little Big, его костюм похож на сценический образ Ильича, кроме того, на Кондрашове парик, очки и усы. Слова хита, под который он танцует, изменены, автор текста песни призывает “не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы”. Похоже, Кондрашов вдохновлялся не только относительно свежим хитом Little Big, но и старой песней из “Камеди Клаб”.