Еще 5 лайфхаков для секса в жару

Если ты прячешься от жары и солнца в тени, вот тебе веский повод перестать это делать прямо сейчас. Ученые доказали, что низкий уровень витамина D (а его мы получаем вместе с солнцем) снижает сексуальную активность и сокращает число оргазмов. Оно тебе надо? А вот как разнообразить свою сексуальную жизнь во время жары, расскажет эксперт по взаимоотношениям.

Для начала стоит сказать, что постоянно ходить под солнцем, конечно, тоже не стоит, а то вместе с витамином D получишь еще солнечный или тепловой удар — и какой толк тогда от твоей “сексуальной активности”? Достаточно облучаться солнцем от десяти минут до получаса несколько раз в неделю, и ты уже молодцом!

Массаж с солнцезащитным кремом

Когда она попросит тебя нанести на нее солнцезащитныйй крем, не будь скромнягой — преврати это в чувственную прелюдию. (Заодно покажешь, что ты способен не просто выполнить ее просьбу, но еще и фантазию проявить.) Возможно, после такого массажа вам и выходить никуда не захочется.

“60-минутный массаж увеличивает кровообращение так же, как прогулка на девять километров. А усиление кровообращения положительно влияет почти на все органы тела, включая гениталии, улучшая сексуальное здоровье и функции”, — говорит эксперт по взаимоотношениям Кейт Тейлор.

Ролевые игры на приусадебном участке

Посмотри на рутинные садовые работы как на ролевую игру. Да не забудь предупредить об этом свою партнершу, а то мало ли что. Можно представить, что один из вас — наемный рабочий, который пришел стричь лужайки, мыть окна, убирать патио и выполнять другие приказы босса. А еще этот рабочий обожает ходить без одежды.

Выбирай позы правильно

Худшее, что вы можете сделать во время жары, это занять во время секса какую-нибудь “ленивую” позу, типа миссионерской. Тогда ваши тела будут соприкасаться друг с другом, что повысит температуру между вами. Ни удовольствия тебе, ни результата.