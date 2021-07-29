Еще 5 лайфхаков для секса в жару
Если ты прячешься от жары и солнца в тени, вот тебе веский повод перестать это делать прямо сейчас. Ученые доказали, что низкий уровень витамина D (а его мы получаем вместе с солнцем) снижает сексуальную активность и сокращает число оргазмов. Оно тебе надо? А вот как разнообразить свою сексуальную жизнь во время жары, расскажет эксперт по взаимоотношениям.
Для начала стоит сказать, что постоянно ходить под солнцем, конечно, тоже не стоит, а то вместе с витамином D получишь еще солнечный или тепловой удар — и какой толк тогда от твоей “сексуальной активности”? Достаточно облучаться солнцем от десяти минут до получаса несколько раз в неделю, и ты уже молодцом!
Массаж с солнцезащитным кремом
Когда она попросит тебя нанести на нее солнцезащитныйй крем, не будь скромнягой — преврати это в чувственную прелюдию. (Заодно покажешь, что ты способен не просто выполнить ее просьбу, но еще и фантазию проявить.) Возможно, после такого массажа вам и выходить никуда не захочется.
“60-минутный массаж увеличивает кровообращение так же, как прогулка на девять километров. А усиление кровообращения положительно влияет почти на все органы тела, включая гениталии, улучшая сексуальное здоровье и функции”, — говорит эксперт по взаимоотношениям Кейт Тейлор.
Ролевые игры на приусадебном участке
Посмотри на рутинные садовые работы как на ролевую игру. Да не забудь предупредить об этом свою партнершу, а то мало ли что. Можно представить, что один из вас — наемный рабочий, который пришел стричь лужайки, мыть окна, убирать патио и выполнять другие приказы босса. А еще этот рабочий обожает ходить без одежды.
Выбирай позы правильно
Худшее, что вы можете сделать во время жары, это занять во время секса какую-нибудь “ленивую” позу, типа миссионерской. Тогда ваши тела будут соприкасаться друг с другом, что повысит температуру между вами. Ни удовольствия тебе, ни результата.
“Воздух должен циркулировать вокруг вашего тела, чтобы вас можно было охладить. Попробуйте позу „стой и делай“, когда мужчина стоит позади женщины, которая наклоняется и кладет руки на пол. Это дает максимальную стимуляцию точки G , сохраняя при этом контакт с телом на низком уровне”, — рассказывает Кейт Тейлор.
Займитесь йогой
По словам специалистов, хотя йога напрямую и не нацелена на эрогенные зоны, тесный контакт, медленное дыхание и отсутствие внешних стрессов должны вас возбудить. Во время занятия йогой спроси свою девушку, что заставляет ее чувствовать себя хорошо. И используй озвученные ею желания в свою пользу. Как говорится, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в постели.
Играйте с кубиками льда
Температурные игры — та же самая стимуляция, которая даст прилив ощущений по всему телу, а это в свою очередь приведет к возбуждению во время прелюдии. Кубики льда можно использовать для поцелуев, массажа сосков, внутренней поверхности бедер или шеи. Для максимального возбуждения чередуй ледяную прохладу с теплом своих рук — вот увидишь, как быстро она растает.