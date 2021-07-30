“Дом-2” заразил ведущих: Орлова, Бузова и Бородина поругались не хуже участников

В апреле Бузова неожиданно для коллег покинула реалити-шоу, которому отдала много лет. По словам Ольги Орловой, телеведущая поступила не совсем красиво, объявив продюсерам о своем уходе буквально незадолго до съемок.

Сама звезда опровергла слова Орловой, назвав их ложью. За подругу заступилась Ксения Бородина — она довольно резко высказалась в адрес Бузовой.

“Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никому делать из нее врушку! Я узнала об уходе Бузовой в 13.00, а в 20.00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе. Вечная ложь всех затрахала!” — 38-летняя Бородина не скупится на выражения в адрес бывшей коллеги по проекту.

Напомним, на место Бузовой пришел ее бывший бойфренд Дава, с которым она рассталась в январе из-за измен и рукоприкладства. Узнав об этом, Ольга отписалась от ведущих “Дома-2”, посчитав их… предателями, не сообщившими ей о кадровых перестановках на реалити.

“Я увидела пост в Instagram о том, что Дава — новый ведущий шоу. В то время я вообще была в отпуске. Ольга сама уже все видела. Что я могла ей написать тогда? “Оль, я тот гонец, который принес тебе плохую новость?” Мы все оказались в неудобной ситуации. Что мне надо было сделать? Отказаться от работы? Думаю, что Даву привели на проект, так как сочли, что Оля некрасиво ушла”, — уверяла 43-летняя Ольга Орлова.

Напомним, в середине нулевых Бузова пришла на “Дом-2” в качестве участницы, а со временем стала его ведущей.