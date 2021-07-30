ВИДЕО | Бритни Спирс продолжает показывать грудь. Что бы это значило?

Конспирология — удивительное явление. Конспирология может объяснить взаимосвязь любых событий и явлений — порой прямо противоположными способами и на ходу меняя причину и следствие.

Вот и поклонники Бритни начали гадать, что же означает это настойчивое выкладывание бюста на всеобщее обозрение. Были выдвинуты несколько версий:

Простое упрямство — “Инстаграм сносит, но я все равно хочу!”

Бритни сигнализирует “Я хочу на волю, как моя грудь”, а коварный папа-опекун удаляет посты, чтобы никто не догадался.

Коварный папа-опекун пытается дискредитировать Бритни, выкладывая провокационные снимки, а сама жертва травли их удаляет.

Выбирайте версию, которая вам больше нравится. И попытайтесь объяснить, что значит теперь уже видео с тем же сюжетом.