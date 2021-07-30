30.07.2021, 12:48
ВИДЕО | Бритни Спирс продолжает показывать грудь. Что бы это значило?(10)
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После неудачной попытки освободиться из-под опеки отца Бритни Спирс начала публиковать у себя в Инстаграм фото с голой грудью. Что-то “сносила” цензура, что-то оставалось… На этот раз она выложила видео. А поклонники начали гадать, что же она хочет этим сказать.
Конспирология — удивительное явление. Конспирология может объяснить взаимосвязь любых событий и явлений — порой прямо противоположными способами и на ходу меняя причину и следствие.
Вот и поклонники Бритни начали гадать, что же означает это настойчивое выкладывание бюста на всеобщее обозрение. Были выдвинуты несколько версий:
- Простое упрямство — “Инстаграм сносит, но я все равно хочу!”
- Бритни сигнализирует “Я хочу на волю, как моя грудь”, а коварный папа-опекун удаляет посты, чтобы никто не догадался.
- Коварный папа-опекун пытается дискредитировать Бритни, выкладывая провокационные снимки, а сама жертва травли их удаляет.
Выбирайте версию, которая вам больше нравится. И попытайтесь объяснить, что значит теперь уже видео с тем же сюжетом.