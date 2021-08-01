Эстонскую певицу сильно беспокоит рост заболеваемости коронавирусом: “Пожалуйста, вакцинируйтесь”

“Я не знаю, как вы, но я беспокоюсь, что у нас 200 инфицированных в день. И судя по прогнозам, это не очень хорошо”, — сказала 22-летняя певица.

“Я просто хочу сказать — не выходите куда-либо больными, будьте осторожны. Соблюдайте дистанцию, когда идете в места массового скопления людей. Попробуйте хотя бы. И, пожалуйста, идите вакцинируйтесь”, — добавила она.

По словам члена Научного совета Кристы Фишер, осенью, когда начнется учебное время, может быть тысяча инфицированных в день, если вакцинация не продолжится, и вирус сможет свободно распространяться. Конечно, этого никто не хочет, поэтому следует соблюдать меры предосторожности сейчас, когда уровень заражения довольно низкий.

Это далеко не первый раз, когда Хелеза публично говорит о коронавирусе. Певица, которая в этом году участвовала в песенном конкурсе Eesti Laul, поделилась в социальных сетях сообщением, которое не понравилось некоторым подписчикам, и они отписались от аккаунта девушки.

Известно, что в апреле на Тоомпеа и на площади Вабадузе прошла большая акция протеста, где люди упорно боролись за свои права. На месте также присутствовали сотрудники полиции и быстрого реагирования, которые следили за тем, чтобы ситуация не вышла из под контроля.

За всем этим следила и Хелеза, которая в одно воскресенье опубликовала пост с резким обращением: “Всем хорошего воскресенья, за исключением братьев, которые протестуют на Тоомпеа”.

Однако многим подписчикам не понравилось такое обращение. Тогда Хелеза объявила в Твиттере, что после ее скандального поста она потеряла 30 подписчиков.

“Я разместила в Инстаграм фотографию и подписала: “Всем хорошего воскресенья, за исключением братьев, которые протестуют на Тоомпеа”, и 30 человек перестали следить за мной. Как будто мусор сам себя вынес”, — написала девушка.

ma postitasin instasse pilti pealkirjaga “ilusat pyhapaeva v.a need vennad kes Toompeal protestivad” ja 30 inimest unfollowsid mind.. IT’S LIKE THE TRASH TOOK IT SELF OUT 😍😍 — BB hxllup (@hxllup) April 13, 2021