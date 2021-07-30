На "Летних днях" в Нарве выступит жена главного тренера сборной России по футболу

На сцене выступят танцевальные и вокальные коллективы, а завершится субботний вечер праздничным концертом, где на одной сцене выступят победители конкурса “Народ поет” на ETV+ “Екатерина Маргальникова бэнд”, а также известные своими хитами группы DeLuxe и BE FREE, и Дарья Карпина.

В рамках программы также состоится футбольный конкурс, победителю которого Дарья лично вручит эксклюзивный мяч с автографом Валерия Карпина — нового тренера сборной России по футболу.

Сам Валерий Карпин во время Летних дней в Нарве будет готовиться к дебюту в роли главного тренера — 1 сентября его подопечные проведут домашний отборочной матч чемпионата мира против Хорватии, сообщает RusERR.

Подробнее программу Летних дней можно узнать на сайте города Нарвы.