30.07.2021, 15:00
На "Летних днях" в Нарве выступит жена главного тренера сборной России по футболу(11)
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В этом году “Летние Дни Нарвы” пройдут 28 и 29 августа. В рамках двухдневного праздника жителей и гостей города ожидает насыщенная программа с различными мероприятиями.
На сцене выступят танцевальные и вокальные коллективы, а завершится субботний вечер праздничным концертом, где на одной сцене выступят победители конкурса “Народ поет” на ETV+ “Екатерина Маргальникова бэнд”, а также известные своими хитами группы DeLuxe и BE FREE, и Дарья Карпина.
В рамках программы также состоится футбольный конкурс, победителю которого Дарья лично вручит эксклюзивный мяч с автографом Валерия Карпина — нового тренера сборной России по футболу.
Сам Валерий Карпин во время Летних дней в Нарве будет готовиться к дебюту в роли главного тренера — 1 сентября его подопечные проведут домашний отборочной матч чемпионата мира против Хорватии, сообщает RusERR.
Подробнее программу Летних дней можно узнать на сайте города Нарвы.