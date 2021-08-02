ВИДЕО | Сексуальная мотогонщица прокатилась по центру Таллинна и предложила подписчикам составить ей компанию

У Сандры в Инстаграме уже более 150 000 пользователей, которые следят за ее жизнью и любимым занятием. Недавно девушка выставила видео, на котором она едет на мотоцикле по центру города Таллинн, подписав его следующим образом: “Круиз по городу 🥰Кто хочет присоединиться?”.