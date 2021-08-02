02.08.2021, 11:45
ВИДЕО | Сексуальная мотогонщица прокатилась по центру Таллинна и предложила подписчикам составить ей компанию(11)
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Весь контент популярной эстонской мотогонщицы Сандры Роосме так или иначе связан с ее любимым занятием. В этот раз она выставила в соцсети видео и написала: “Кто хочет присоединиться?”
У Сандры в Инстаграме уже более 150 000 пользователей, которые следят за ее жизнью и любимым занятием. Недавно девушка выставила видео, на котором она едет на мотоцикле по центру города Таллинн, подписав его следующим образом: “Круиз по городу 🥰Кто хочет присоединиться?”.
Несомненно, в комментариях некоторые откликнулись на предложение сексуальной мотогонщицы, чтобы провести с ней время.