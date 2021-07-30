“Умерла?” Директор МакSим перепугала подписчиков публикацией иконы

Маргарита Соколова разместила репродукцию иконы святой великомученицы Марины Антиохийской. Увидев пост, но не успев прочитать описание к нему, некоторые решили, что МакSим умерла. Впечатлительные пользователи Сети содрогнулись от ужаса и сильно расстроились.

К счастью, Маргарита Соколова пояснила, по какому поводу поделилась священным изображением. Оказалось, 30 июля все Марины и Маргариты отмечают именины, поэтому директор не упустила возможности помолиться за здравие.

“Не пугайте! Фух! Спасибо Господу!”, “Господи, я снова испугалась. Дай Бог здоровья”, “Господи, у меня сердце стучит. Я испугалась”, — написали люди. Представительница певицы МакSим успокоила их, уточнив, что состояние артистки улучшилось. Судя по словам женщины, певица действительно идет на поправку.