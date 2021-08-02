ФОТО | Почему на стене нарвского Дома культуры висит плакат книги Адольфа Гитлера “Mein Kampf”?

“Широко распространено мнение, что “Mein Kampf” (“Моя борьба”) Адольфа Гитлера написана плохо и бессвязно, и читать ее нет смысла. Также считается недоступной книгой, потому что исторически было запрещено ее читать, и уже по этой причине было бы лучше не открывать ее”, — написано на сайте Международного театрального фестиваля свободы по поводу постановки “Mein Kampf” польского театра “Повшехны”.

“Это известный польский театр, который также участвовал в нескольких признанных фестивалей в Европе“, — объяснил участие театра руководитель театрального центра Vaba Lava и организатор фестиваля Свободы Мярт Меос.

Отвечая на вопрос, не повлиял ли этот рекламный плакат каким-либо образом на местных жителей, Меос заявил, что ему пришлось объясняться только с журналистами. “Мы имеем дело с самым дорогим спектаклем фестиваля. Для этого мы арендовали самый большой зал в Нарве — Дом культуры “Ругодив”. Поэтому, конечно, мы должны рекламировать это представление”.