02.08.2021, 12:48
ФОТО | Почему на стене нарвского Дома культуры висит плакат книги Адольфа Гитлера “Mein Kampf”?(10)
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28 июля на стену Нарвского дома культуры “Ругодив” был повешен плакат с надписью “Mein Kampf” (“Моя борьба”). Речь идет о книге жесточайшего диктатора в истории и главы немецкого государства Адольфа Гитлера, в которой говорится в основном о развитии национал-социализма. Казалось бы, это невинная реклама театральной постановки, однако демонстрация книги, которая была запрещена на протяжении долгого времени, вызывает ряд вопросов. Почему на сцене появится постановка, посвященная произведению человека, чье имя стало синонимом жестокости и бесчеловечности, и не боится ли руководитель фестиваля возмущения местных жителей? Об этом пишет Kroonika.