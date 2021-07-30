Фестиваль Grom с Томми Кэшем в парке Кивила в этом году не состоится

По решению правительства с 9 августа на мероприятиях и при видах деятельности в закрытых помещениях разрешено присутствие не более 50, а на свежем воздухе — не более 100 участников. Если число участников будет больше, то организатор мероприятия должен проконтролировать, чтобы у участников были COVID-сертификаты.

Как отметили организаторы фестиваля, темп вакцинации, при котором почти 60% молодых людей остаются непривитыми означает проведение массового тестирования. “Мы были готовы к снижению числа участников, но разрешенное число практически равно нулю. Одним из способов проведения фестиваля было бы предложение провести экспресс-тест участникам фестиваля и ввести систему COVID-сертификата. К сожалению, введение такой системы за две недели невозможно. Более того, это требует значительного бюджета в обстоятельствах, когда риск во много раз выше, так как охват вакцинацией молодежи чрезвычайно низкий”, — пояснил главный организатор фестиваля Роман Демченко.

Он раскритиковал предложение, высказанное министром здоровья и труда Танелем Кийком, распечатать COVID-сертификат или предъявлять его в мобильном телефоне, а также высказывание о том, что ответственность за мошенничество несет сам человек. “Иными словами, контроль сертификатов и тестов в реальности будет недостаточным. Понято, что большую часть запланированных на конец лета мероприятий разумнее отменить, потому что организовывать их в таком виде не представляется возможным. Ждем от правительства новых мер поддержки, которые помогут организаторам покрыть понесенные расходы, связанные с организацией мероприятий”, — добавил Демченко.

Новой датой проведения фестиваля Grom назначено 9 июля 2022 года. Все билеты, купленные на фестиваль в этом году, будут действительны и в следующем. С купившими билеты свяжутся, чтобы найти подходящий вариант или предложить выкупить билеты. Выкуп билетов действует через платформу Ticketer в течение 14 дней.