“13-летней беременной” уже 15 — и она опять беременна

После расставания с 12-летним Иваном Даша начала встречаться с другими парнями, а в последнее время ее стали часто видеть с юношей по имени Максим. Оказалось, что ребят связывают близкие отношения. Недавно школьница призналась: она ждет от него ребенка. Только вот мальчик оказался не готов к по-настоящему взрослым переменам и поспешил отказаться от отцовства.

Суднишникова и сама сомневалась, стоит ли оставлять малыша, ведь ей всего 15 лет, и она уже растит маленькую Эмилию. Однако сегодня девушка заявила, что не будет делать аборт. «Было очень сложно делать этот выбор, возможно, я о нем еще пожалею, но не сейчас. Да хоть во мне сейчас и обычное скопление клеток, не ребенок, но все же очень жалко прерывать чью-то жизнь. Тем более когда я рожу, Миле будет уже два года, с ней будет не настолько трудно, буду ее иногда оставлять с бабушкой (моей мамой). Да и мне самой уже будет 16, я смогу переехать, купив квартиру (деньги на нее уже есть)», — поделилась юная мать.

Даша добавила, что смогла найти к общий язык с отцом будущего малыша. «Так же поговорила с Максимом. Как он сказал, он тоже будет помогать с ребенком. На тот момент ему уже будет 18, и у него будет собственная квартира. Думаю, я справлюсь, и вы будете уважать мой выбор», — обратилась она к подписчикам.

Девочка находится на ранних сроках — три недели, однако высоки риски, что у нее случится выкидыш. Суднишникова уже заявила: плод находится в яичнике, значит, у нее внематочная беременность, которая опасна как для ребенка, так и для самой матери.

Впрочем, не все с доверием относятся к словам Даши. Ведь школьница не раз интриговала подписчиков снимками положительного теста на беременность. Кроме того, за счет статуса малолетней матери, девочке удалось собрать вокруг себя большую аудиторию. Сейчас Суднишникова занимается продвижением личного блога. В ее сторис нередко можно увидеть рекламу курсов для взрослых, в которых раскрывают подробности постельных утех. «Я не понимаю. Это дешевый хайп или правда? Если хайп, то это ужасно хайпить на абортах, детях, жизнях!» — негодуют пользователи.