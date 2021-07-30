ФОТО | “Жарко”: Кристина Асмус показала грудь в мокрой майке

Кристина сделала селфи в мокром топе, облепившем ее грудь, словно вторая кожа. Поклонников шокировала откровенность Асмус, ведь на фото влажная ткань совершенно не скрывает ее женственных изгибов. Тем более, что под майкой на актрисе нет белья. “Жарко”, — лаконично написала Кристина. Увы, на этот раз обошлось без фирменных хэштегов вроде "совсемстыдпотеряла" или "получайхарламов".