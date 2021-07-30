30.07.2021, 21:15
ФОТО | “Жарко”: Кристина Асмус показала грудь в мокрой майке(2)
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Кристина Асмус улетела на съемки в Шри-Ланку. Столбик термометра в этой южной стране днем поднимается выше тридцати градусов, плюс каждый день идут тропические дожди. В Инстаграме 33-летняя актриса поделилась снимком в промокшей майке и пожаловалась на жару, — пишет “КП”.
Кристина сделала селфи в мокром топе, облепившем ее грудь, словно вторая кожа. Поклонников шокировала откровенность Асмус, ведь на фото влажная ткань совершенно не скрывает ее женственных изгибов. Тем более, что под майкой на актрисе нет белья. “Жарко”, — лаконично написала Кристина. Увы, на этот раз обошлось без фирменных хэштегов вроде "совсемстыдпотеряла" или "получайхарламов".
Некоторые поклонники таланта актрисы сравнили ее пост со знаменитым фильмом “Текст”, где Кристина предстает в кадре без одежды, во всей своей естественной красоте. “После “Текста” неудивительно”, “Так сильно одиноко?”, “Да ну, перебор”, “А мы это уже видели в фильме “Текст”, “Они настоящие!”, “Кристина — огонь”, — пишут фолловеры в комментариях.