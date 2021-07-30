Порно не влияет на женщин, зато опасно для мужчин

Новость прозвучала в выступлении сотрудника Военно-морского медицинского центра Сан-Диего доктора Мэтью Кристман. Именно под его руководством прошло исследование, доказавшее, что регулярный просмотр порно мужчинами приводит к эректильной дисфункции.

Для оглашения мрачной новости доктор Кристман подобрал следующие слова: регулярный просмотр порно мужчиной причиняет “огромный вред сексуальным и романтическим отношениям и сильно затрудняет интимный процесс”. К этому тезису доктор и его команда пришли после анализа данных 312 мужчин, 20% из которых заявили, что регулярно смотрят порно — от трех до пяти раз в неделю (честно говоря, мы бы на месте доктора сделали мысленную зарубку: это значит, что от пяти до десяти раз).

У всех приверженцев порно были отмечены сложности в интимных отношениях с женщинами, а 4% из этих 20% и вовсе заявили, что предпочтут просмотр порно близости с живой женщиной.

Аналогичное исследование с женщинами в главной роли подобной тенденции не выявило, то есть женщины могут смотреть фильмы для взрослых сколько угодно и при этом не терять интерес к живому партнеру. И о каком равенстве полов может теперь идти речь?