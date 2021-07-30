ВИДЕО | Презерватив помог австралийке выиграть олимпийскую медаль

“Спорим, вы и подумать не могли, что презервативы сгодятся для ремонта каяка”, — написала Джессика.

Как это было? У лодки Фокс сломалась корма. На место повреждения наложили карбоновую смесь, а презервативом все закрепили.

Спортсменка пошутила, что это обеспечило “гладкий финиш”. Причем презерватив оказался одним из тех 160 тысяч, которые организаторы раздали жителям Олимпийской деревни. Зачем, если при этом номера они оснастили антисекс-кроватями? Это вопрос, на который нет ответа.