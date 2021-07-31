ФОТО | Анна Старшенбаум разделась догола, чтобы показать результат диеты

Похоже, и без того хрупкая артистка ограничивает себя в питании. Анна гордится силой воли, которая помогает ей добиться хороших результатов.

“Диета работает!” — поделилась 32-летняя Старшенбаум с подписчиками, продемонстрировав обнаженную фигуру в домашней обстановке.

Правда, артистка не рассказывает про текущий рацион и тренировки, зато не скрывает, что сейчас одинока и мечтает найти верного спутника жизни. Поиски Анны еще не увенчались успехом. “Зарегистрировалась на Tinder! Решила опробовать такой способ осознанного выбора знакомств, но нет. Хватило меня ровно на три дня”, — откровенничала она недавно.

Напомним, на счету актрисы брак с коллегой Алексеем Бардуковым. У экс-супругов есть сын Ваня, которому в ноябре исполнится 10 лет.

Несколько лет назад ходили слухи о том, что у Старшенбаум был бурный роман с Владимиром Яглычем. Анна не стала отрицать информацию.

“Думала о суициде, когда узнала, что мужчина, имея отношения со мной, встречается с другой. Когда все выяснилось, то для меня это стало сильнейшим ударом. Теперь я по-другому отношусь к мужчинам. Если человек находится в отношениях, то он должен нести ответственность за вторую половинку. Не надо врать, предавать и делать больно. Сейчас я понимаю, что часто мужчины позволяют себе обратное”, — делилась она о непростых отношениях с Яглычем.