Тимур Еремеев пояснил, почему не захотел стать Мишулиным

37-летний Тимур Еремеев отказался менять фамилию. Звезда “Кухни” и “Отеля “Элеон” объяснил, по какой причине не стал обращаться в паспортный стол. “Почему не Мишулин? Моя фамилия со мной давно, я работаю с ней. Я к ней привык. Актеру тяжело менять имя. Мне не важна какая-то знаковость, преемственность же состоит не в буквах, а в другом. И потом лишний раз не хочется раздражать мою сестру. Она довольно нервный человек. Лучше поберечь ее нервы”, — отметил артист.

С Кариной Мишулиной у Еремеева действительно напряженные отношения. Дочь легендарного актера несколько раз подавала иски против брата, но все обернулось не в ее пользу.

“Суд не запрещал мне, как иногда пишут, носить фамилию Мишулин или говорить о том, кто мой папа. На сайте Тушинского районного суда можно увидеть судебные решения в открытом доступе. Ничего подобного там нет. Эти иски не касались имени и фамилии. В одном иске, оставленном без удовлетворения, речь шла о клевете. А второй был предъявлен по поводу защиты прав на изображение, но его также оставили без удовлетворения”, — подчеркнул Тимур.

Сейчас Еремеев старается не думать о скандалах — актер вместе с семьей наслаждается долгожданным отпуском. “Мы возвращаемся в начале августа… Начинаем съемки программы, также будем выходить в ежедневном режиме. Параллельно 29-30 сентября в Театре армии состоится премьерный показ спектакля “Не может быть”. В начале октября хочу выпустить проект “Бродский. Синтетика”. Очень люблю Иосифа Бродского и электронную музыку. Я настаиваю на том, что это будет не чтение стихов под музыку, музыка и стихи будут сосуществовать, помогать друг другу”, — рассказал артист о планах на ближайшие месяцы.