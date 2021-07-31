ТОП-10 сериалов августа

Развитие стриминговых платформ продвинуло индустрию сериалов далеко вперед. Теперь это не просто телемыло, которое смотрят после рабочих будней, а настоящие полотна, достойные внимания серьезных критиков. Свои коррективы, конечно, внесла и пандемия. Теперь походы в кино зрителям заменяет вечер у компьютера, а значит, и звезды первой величины перестают воротить нос от сериалов. Так, например, в подобных проектах уже снялись Николь Кидман, Джейсон Момоа и другие.

“Что если…?”

Говорят, период фильмов о супергероях подходит к концу, однако анимационный сериал может подарить второе дыхание этому жанру. Поклонники уже в предвкушении премьеры десятисерийного проекта, который расскажет альтернативную версию событий вселенной Marvel. Так, например, создатели решили пофантазировать, что будет, если Капитаном Америкой станет Пегги Картер, а Доктор Стрэндж поддастся темным силам? Словом, все герои поменяются местами, и привычный сюжет развернется совершенно иначе. Звучит интригующе, не правда ли? К слову, персонажей озвучили те же актеры, которые играли на большом экране. Том Хиддлстон исполнит роль Локи, Крис Хемсворт — Тора, даже Натали Портман вернется к образу Джейн Фостер.

“Ходячие мертвецы”. 11 сезон, заключительный