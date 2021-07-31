ТОП-10 сериалов августа(1)
Развитие стриминговых платформ продвинуло индустрию сериалов далеко вперед. Теперь это не просто телемыло, которое смотрят после рабочих будней, а настоящие полотна, достойные внимания серьезных критиков. Свои коррективы, конечно, внесла и пандемия. Теперь походы в кино зрителям заменяет вечер у компьютера, а значит, и звезды первой величины перестают воротить нос от сериалов. Так, например, в подобных проектах уже снялись Николь Кидман, Джейсон Момоа и другие.
“Что если…?”
“Ходячие мертвецы”. 11 сезон, заключительный
Вот уже почти 11 лет прошло с показа первого эпизода “Ходячих мертвецов”. Сериал вдохнул жизнь в зомби-тематику и вполне мог обрести статус культового, если бы создатели не тянули с финалом. И вот наконец-то в этом году проект обретет свое завершение. Теперь в центре событий отчаянный лучник Дэрил, которого исполнил Норман Ридус и лидер группы выживших Ниган (Джеффри Дин Морган). А вот появится ли легендарный Рик, пока большая загадка. В последних сезонах тяжелораненого героя увозят в неизвестном направлении, поэтому остальные персонажи считают его погибшим. Впрочем, у зрителей есть все шансы увидеть полицейского вновь. Несмотря на то, что актер Эндрю Линкольн официально пока не подтверждал свое участие, линия Рика все еще остается открытой. В 10 сезоне Мишон и вовсе находит его ботинки…
На всякий случай сообщаем поклонникам сериала, что хоть тот и закончится, эта “курочка” еще принесет производиелям свои “золотые яйца”: анонсированы аж два спин-оффа.
“Девять совсем незнакомых людей”
Мини-сериал — экранизация одноименного романа Лианы Мориарти, автора бестселлера “Большая маленькая ложь”. Эта книга также была отмечена критиками The New York Times, поэтому можно не сомневаться в захватывающем сюжете ее киновоплощения. В кадре зрители увидят странную, но завораживающую наставницу Машу, которая живет на элитном курорте где-то на краю Австралии и помогает людям разобраться в себе. Девятерым постояльцам предстоит жить оторвано от внешнего мира и постигать уголки мира внутреннего. Только вот их гуру не так однозначна в намерениях. Неужели герои попали в ловкие руки манипулятора?
Кстати, каст здесь сильный — роль владелицы курорта досталась Николь Кидаман, а гостей сыграют Реджина Холл, Самара Уивинг и многие другие. В неожиданном амплуа предстанет Мелисса Маккарти, которую зрители помнят в основном по комедийным образам. Здесь актриса сыграет писательницу с драматическим прошлым.
“Американская история ужасов: двойной сеанс”
Создатель сериала Райан Мерфи подготовил для поклонников настоящий подарок. Хоррор-антология, которая будоражит сознание зрителей вот уже почти десять лет, наконец-то представит продолжение. Работу над проектом отодвигала пандемия, кроме того во время съемок был выявлен член группы, зараженный ковидом. Однако, к счастью, премьера нового сезона состоится уже в конце августа.
Тизер обещает леденящие душу истории о противостоянии двух стихий: суши и воды. В кадре жуткого вида пришельцы борются с не менее пугающими жителями моря. Сюжет же “Двойного сеанса” пока держится в секрете, известно лишь, что в сериал вернулись Сара Полсон и Эван Питерс, которых не было в предыдущем сезоне.
“Кафедра”/“Председатель”
“Кафедра” покажет, что и в кругу преподавательского состава могут кипеть не менее яркие страсти, чем у студентов. Героиню Сандры О назначают заведующей кафедры английского языка в университете Пемброк. Так как должность впервые досталась женщине, ей предстоит столкнуться с рядом препятствий — от сексизма до банального неприятия коллег. Однако проект не будет топорно отрабатывать повестку феминизма. По трейлеру видно, что зрителей ждет искрометный юмор и великолепная игра актеров. Сандра уже отлично показала себя в драматической роли в сериале “Убивая Еву”, а здесь она в полной мере раскроет свой комедийный талант.
“Видеть”, 2 сезон
Первый сезон проекта “Видеть” получил хорошие отзывы критиков. Многих особенно впечатлила игра звезды киновселенной DC Джейсона Момоа. Говорили, что для него эта работа — актерский прорыв. Однако не было известно, получит ли сериал продолжение. Благо создатели решились на второй сезон, который появится на экранах уже в конце августа.
В центре сюжета альтернативное будущее, в котором человечество лишено зрения. Слепому обществу приходится объединяться и жить первобытным строем, зато в мире наконец-то прекратились войны. Размеренную жизнь людей вдруг ломает появление на свет двух близнецов. Дело в том, что дети родились зрячими, значит, они представляют опасность устоявшемуся укладу.
“Убийства в одном здании”
Трое соседей объединяются, чтобы распутать загадочное убийство, совершенное в их доме. Они так одержимы страстью расследования, что преступнику просто не избежать наказания. О деталях дела энтузиасты будут рассказывать в подкасте.
Изюминка детектива в его неординарном актерском составе и, конечно же, юморе. Он будет иметь особое значение, ведь создателем шоу выступил звезда комедий Стив Мартин, он же занимался продюсированием и сыграл одну из главных ролей. Партнерами по площадке стали Мартин Шорт, а также Селена Гомес, которая давно не появлялась в формате сериалов.
“Маньячелло”
“Маньячелло” — одна из самых необычных премьер лета. Дело в том, что на российский федеральный канал ТНТ впервые прорвался региональный продукт, а именно студии “Байкал Кино”. Сериал полностью создан усилиями бурятских кинодеятелей и снимался в поселке близ Улан-Удэ. Впрочем, даже без этих подробностей проект заслуживает особенного внимания благодаря сценарию.
В центре событий парадоксальная история маньяка Тимофея. Убийца обставляет свои преступления исходя из сюжетов мировой классики. Полицейские воочию столкнутся с событиями романов Булгакова, Достоевского, Шекспира и других писателей, только вот понять этого никак не могут. Выйти на след маньяка и освежить знания литературы им поможет городской следователь Ольга.
“Чепелуэйт”
Стивена Кинга не зря называют королем ужасов. Режиссеры вдохновляются даже его небольшими работами, в частности, нас ждет экранизация его рассказа “Поселение Иерусалим”. Автор рассказал, что вдохновлялся легендарными “Мифами Ктулху”, поэтому все написано в духе готического хоррора и отсылает читателя к XIX веку.
Действие сериала развернется вокруг капитана Чарльза Буна, которого сыграл лауреат “Оскара” Эдриен Броуди. Он вместе с тремя детьми поселится в родовом доме после смерти супруги. Однако горечь утраты — не самое страшное с чем герою предстоит столкнуться. Капитан выяснит, что его семья много лет хранила отвратительные тайны…
“Остров фантазий”, перезапуск
О том, что нужно с осторожностью относиться к своим желаниям, режиссеры рассказали в сериале “Остров фантазий” еще в конце 90-х. Новый сериал — ремейк одноименного проекта. Только вместо загадочного мистера Рорка, которого сыграл Малкольм Макдауэлл, зрители увидят его потомка — Елену Рорк. Очаровательная брюнетка будет встречать гостей на отдаленном острове посреди океана. Здесь она подобно джину исполнит все их мечты, только вот готовы ли люди встретиться с ними лицом к лицу?
Мало? Бонус
“Мисер Корман“ — история о несостоявшемся музыканте, который вынужден работать учителем и переживать о своей нелегкой доле. В гл. роли Джозеф Гордон-Левитт.
“Неслучайность“ — детективный триллер о бывшем спецназовце, которому открываются секреты убитой супруги.
“Псы резервации“ — криминальная комедия о взрослении банды “трудных подростков”.
“Новый вишневый вкус“ — ужастик от создателей “Нулевого канала”.
“Пропащий“ — экранизация детектива Харлана Кобена. Очередному герою вновь придется вникнуть в тайны возлюбленной и собственной семьи.
“Хилы“ — на самом деле не так они и хилы. Герои — братья-конкуренты, занимающиеся рестлингом.
“Кликбейт“ — триллер о нравах современного общества. Герой должен умереть, если пугающее и интригующее видео с ним набере 5 миллионов просмотров…
Новые сезоны: “Старгерл”, “По правде говоря, “Секс в другом городе: Поколение Q”, “Пять комнат”, “Звездный путь: Нижние палубы”, “Валерия”, “Современная любовь”, “Дневник будущей женщины-президента”, “Работа над собой” (все — 2), “Титаны” (3), “Бруклин 9-9” (8, заключительный), “Арчер” (12).