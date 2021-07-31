Тело умершей звезды “Марша Турецкого” полторы недели пролежало в квартире

На 47-м году жизни при странных обстоятельствах скончался российский актер Максим Михалин. Парализованная мать мужчины жила в одной квартире с его телом десять дней. Ее, исхудавшую и изможденную, экстренно госпитализировали в реанимацию. Заботы по организации похорон звезды легли на плечи неравнодушных соседей.

один из знакомых семьи сообщил, что денег не хватает даже на гроб для Михалина. Мать и сын жили очень обособленно и скромно. Средств порой не хватало даже на еду, не говоря уже о накоплениях на “черный день”. Собирать на похороны сейчас приходится буквально по копейке.

“Максим практически ни с кем не общался, не заводил отношений. Он посвятил себя уходу за тяжелобольной мамой. Каких-либо друзей или подруг в доме не бывало. У них никого не было, жили только друг для друга. Теперь его не стало. Кто будет хоронить парня?” — с прискорбием вопрошал собеседник СМИ.

Соседи семьи заметили, что родственники Максима Михалина не объявлялись даже после его смерти. Не исключено, что их нет вовсе. Как быть с парализованной женщиной, когда ее стабилизируют и вернут домой, знакомые не знают. Единственная надежда на Московский Драматический театр Армена Джигарханяна, в котором несколько лет служил актер.

Известно, что Михалину пришлось оставить игру на сцене именно из-за мамы: женщине был нужен круглосуточный присмотр. Официального ответа из театра на запрос с просьбой о помощи пока не поступало.

Точная причина смерти звезды все еще не названа. По свидетельствам соседей, Михалин иногда злоупотреблял алкоголем из-за неурядиц. Возможно, на фоне тяги к спиртному у актера развилась тяжелая болезнь.