31.07.2021, 20:00
ВИДЕО | Cream Soda и Алена Свиридова выпустили ремейк “Розового фламинго”. Это надо видеть!
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Комик Александр Гудков снял ремейк клипа “Розовый фламинго“ — популярной песни Алены Свиридовой. Видео тут же “взлетело” на первое место в трендах российского YouTube. Полмиллиона просмотров — это не предел. Но предупреждаем перед просмотром: развидеть это уже не получится!
“Тут, что называется, надо смотреть до конца и ловить челюсть. Мне кажется, мода переосмыслять хиты 1990-х, в этом произведении достигла апогея. В клипе помимо Алены Свиридовой и группы “Крем Сода”, снялся сам Гудков и маэстро Понасенков. Все они охотятся за тем самым розовым фламинго, которого сыграл Никита Кукушкин”, — написал музыкальный критик Олег Кармунин.