ВИДЕО | Cream Soda и Алена Свиридова выпустили ремейк “Розового фламинго”. Это надо видеть!

“Тут, что называется, надо смотреть до конца и ловить челюсть. Мне кажется, мода переосмыслять хиты 1990-х, в этом произведении достигла апогея. В клипе помимо Алены Свиридовой и группы “Крем Сода”, снялся сам Гудков и маэстро Понасенков. Все они охотятся за тем самым розовым фламинго, которого сыграл Никита Кукушкин”, — написал музыкальный критик Олег Кармунин.