Дяде Лене — 76! 10 фактов о Леониде Якубовиче(5)
Первые пробы сцены
Маленький Леня впервые оказался перед зрителями в шестом классе, когда в драмкружке ему досталась тогда роль клоуна. Тогда-то он и почувствовал тягу к сцене. Известно, что Якубович рос очень самовольным юношей. Из-за частых прогулов его даже исключили из школы. Леонид затем устроился электромехаником на авиационный завод, а среднее образование получил уже в вечерней школе рабочей молодежи.
В первое время творческие Леонид Аркадьевич реализовывал в театре студенческих миниатюр. Любитель сцены выходил перед зрителями и будучи студентом Московского института электронного машиностроения (сейчас это Московский институт электроники и математики имени А. Н. Тихонова НИУ “Высшая школа экономики”), а потом перевелся в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ, сейчас — Московский государственный строительный университет). Самым же большим увлечением тех лет для него стала игра в КВН.
Однако хобби еще не могло прокормить будущего ведущего. Зарабатывать на жизнь Якубовичу приходилось в разных сферах деятельности. Так, он поработал и на заводе, и проводником и даже занимался сборкой автомобилей. А по выходным Леонид Аркадьевич писал рассказы и сценарии.
Карьера на ТВ
Творческие зарисовки Якубовича в 1971 году заинтересовали Владимира Винокура и Евгения Петросяна. Чуть позже он стал автором сценариев для передач “А ну-ка, парни!” и “А ну-ка, девушки!”. Тогда эти программы были на пике популярности.
Леонид Аркадьевич был автором и для многих других телевизионных проектов. Среди них: “Притяжение земли”, “Парад пародистов”, “Шире круг”, “Нам победа как воздух нужна”. Также он написал пьесы “Гостиница с привидениями”, “Тутти”, “Ку-ку, человек!”.
В 1991 году Якубович прошел кастинг на “Поле чудес”. С тех пор его коронная фраза “Сектор приз на барабане!” стала самой интригующей для всей страны. Загадочный “черный ящик”, каверзные вопросы, подарки для музея — все это горячо полюбилось зрителям. Среди множества участников передачи были не только простые граждане, но и звезды шоу-бизнеса.
За годы ведения программы образ телеведущего укоренился и за пределами “Поля чудес”. Примечательно, что согласно контракту с работодателем, Якубович не может сбрить свои усы. К тому же, он упоминал о семейной традиции, связанной с растительностью на лице.
Личная жизнь
От первой супруги Галины у Леонида есть сын Артем и внучка София. Вторая жена телеведущего Марина родила ему дочь Варвару. Известно, что его дети обладают тягой к изучению языков. Шоумен свою личную жизнь ни от кого не прячет. В своем микроблоге он часто публикует семейные фотографии.
10 интересных фактов о Леониде Якубовиче
1. Стал автором и ведущим первого столичного конкурса красоты, который состоялся в 1988 году.
2. Леонид коллекционирует энциклопедии, справочники и монеты. Из-за этой страсти друзья называют его “Плюшкин”.
3. Якубович является вице-президентом Федерации бильярдного спорта России.
4. Активно снимается в различной рекламе.
5. Серьезно увлекается авиацией и имеет специализированное образование. Принимал участие в первых Всемирных авиакосмических олимпийских играх, прошедших в Турции в 1997 году.
6. После участия в смертельной аварии долгое время не садился за руль. В 2001 году под колесами его авто погиб перебегавший дорогу пьяный пешеход. Последнего признали виновным в ДТП.
7. Леонид не смотри “Поле чудес” по телевизору.
8. Телеведущий является обладателем многих наград: премия “Золотой Остап” (1994), премия “ТЭФИ” (1995 и 1999), премия Союза журналистов России (1997), заслуженный артист Российской Федерации (1997), народный артист Российской Федерации (2002), орден Дружбы (2005).
9. Создавал авторский светильник, который был продан в рамках благотворительной акции телеканала. Вырученные деньги пошли на помощь детям.
10. Озвучивал кота Базилио в новом мультфильме “Возвращение Буратино”.