Дяде Лене — 76! 10 фактов о Леониде Якубовиче

Первые пробы сцены

Маленький Леня впервые оказался перед зрителями в шестом классе, когда в драмкружке ему досталась тогда роль клоуна. Тогда-то он и почувствовал тягу к сцене. Известно, что Якубович рос очень самовольным юношей. Из-за частых прогулов его даже исключили из школы. Леонид затем устроился электромехаником на авиационный завод, а среднее образование получил уже в вечерней школе рабочей молодежи.

В первое время творческие Леонид Аркадьевич реализовывал в театре студенческих миниатюр. Любитель сцены выходил перед зрителями и будучи студентом Московского института электронного машиностроения (сейчас это Московский институт электроники и математики имени А. Н. Тихонова НИУ “Высшая школа экономики”), а потом перевелся в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ, сейчас — Московский государственный строительный университет). Самым же большим увлечением тех лет для него стала игра в КВН.

Однако хобби еще не могло прокормить будущего ведущего. Зарабатывать на жизнь Якубовичу приходилось в разных сферах деятельности. Так, он поработал и на заводе, и проводником и даже занимался сборкой автомобилей. А по выходным Леонид Аркадьевич писал рассказы и сценарии.

Карьера на ТВ

Творческие зарисовки Якубовича в 1971 году заинтересовали Владимира Винокура и Евгения Петросяна. Чуть позже он стал автором сценариев для передач “А ну-ка, парни!” и “А ну-ка, девушки!”. Тогда эти программы были на пике популярности.

Леонид Аркадьевич был автором и для многих других телевизионных проектов. Среди них: “Притяжение земли”, “Парад пародистов”, “Шире круг”, “Нам победа как воздух нужна”. Также он написал пьесы “Гостиница с привидениями”, “Тутти”, “Ку-ку, человек!”.