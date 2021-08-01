От коронавируса умер композитор Борис Емельянов, автор песен “Носики-курносики”, “Сяду в скорый поезд” и “Снится мне деревня”(9)
Борис Емельянов родился в 1941 году в Хабаровском крае. Он учился в Карагандинском музыкальном училище, а после переезда в Новокузнецк писал песни для местных исполнителей. В конце 1970-х композитор переехал в Москву, где работал с поэтами-песенниками Леонидом Дербеневым, Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко и другими. Широкую известность Емельянов получил после написания песни “Носики-курносики”, которую в 1978 году на Центральном телевидении исполнила Валентина Толкунова. Неоднократно становился лауреатом телевизионного фестиваля “Песня года”.
Борис Емельянов написал также музыку к песням “Снится мне деревня” (исп. С. Беликов), “Сяду в скорый поезд” (исп. М. Боярский), “Запретная зона” (исп. А. Кальянов), “Подбитая птица” (исп. Н. Караченцов), “У моря” (исп. В. Кикабидзе).