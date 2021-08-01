От коронавируса умер композитор Борис Емельянов, автор песен “Носики-курносики”, “Сяду в скорый поезд” и “Снится мне деревня”

Борис Емельянов родился в 1941 году в Хабаровском крае. Он учился в Карагандинском музыкальном училище, а после переезда в Новокузнецк писал песни для местных исполнителей. В конце 1970-х композитор переехал в Москву, где работал с поэтами-песенниками Леонидом Дербеневым, Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко и другими. Широкую известность Емельянов получил после написания песни “Носики-курносики”, которую в 1978 году на Центральном телевидении исполнила Валентина Толкунова. Неоднократно становился лауреатом телевизионного фестиваля “Песня года”.