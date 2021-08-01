100 лет на двоих! Сестры Кутеповы отмечают юбилей

По иронии судьбы больше всех рвавшаяся в бой Злата сыграла еще в одной ленте, — “Свидетель” — а после оставила площадку и переключилась на телевидение и журналистику. Совсем иной путь ждал ее младших сестер.

“Съемки проходили где-то в Кимрах, — вспоминала Ксения в программе “Мой герой” на ТВЦ. — Мы жили в деревне, без изысков. Да и фильм непростой. Кононов с Остроумовой на нас страшно кричали, чтобы мы плакали. Им было смешно, а мы рыдали навзрыд. Это серьезное испытание”.

Рядом располагался “Мосфильм”, так что ассистенты режиссеров часто наведывались в студию в поисках юных дарований. Однажды помощники Ирины Поплавской обратили внимание на трех рыжеволосых сестер и пригласили их на съемки картины “Василий и Василиса”.

Злата была прирожденным лидером, хотя иногда и превращалась в хитрого манипулятора. Как отмечала Полина, старшая сестра относилась к типу холериков, в то время как младшие дети в сравнении с ней казались флегматичными, словно двигались по жизни в замедленной съемке. Именно активная Злата Кутепова первой заинтересовалась хореографией, выступая с Ансамблем песни и пляски имени Локтева во Дворце пионеров на Ленинских горах.

Только в “Тринадцатой сказке” Дианы Сеттерфилд в финале сестер мистическим образом становится трое. В случае Кутеповых все было гораздо банальнее: сначала в семье московских инженеров появилась дочка Злата, а через три года — близнецы Полина и Ксения. Старший ребенок был в восторге, ведь наконец-то нашел, кем руководить.

Но легко ли жить в мире, где если вас не путают, то непременно сравнивают? И существовала ли между близнецами конкуренция? 1 августа Ксении и Полине Кутеповым исполняется 50, а мы рассказываем, как им удается делить судьбу на двоих.

“Меня сложно вывести из равновесия, за исключением тех моментов, когда натыкаюсь на свои малоинтересные интервью. Тогда я предпочитаю думать, что нас опять с Ксеней перепутали и разговаривали с ней”, — шутила Полина.

Сестры вместе начинали путь в кино, обе вышли замуж за режиссеров и стали звездами Московского театра “Мастерская Петра Фоменко”. При этом по характеру Кутеповы сильно отличались друг от друга, да и внешне их путали только малознакомые люди.

Пополам

Мама намеренно покупала близнецам разную одежду и оставляла ее в комнате, давая возможность самим выбрать наряд. Делились девочки легко: носили вещи по очереди. Жили они настолько дружно и при этом обособленно от остального мира, что порой испытывали трудности, если требовалось что-то спросить у незнакомца. Снова спасал принцип очередности — один раз Полина обращалась к прохожему за помощью, в другой раз — Ксения.

В отличие от Златы, близнецы снимались в кино часто. Первую популярность они получили благодаря картинам “Рыжий, честный, влюбленный”, где сыграли Лауру и Луизу, и “С нами не соскучишься”. Потом сестры поступили в ГИТИС на курс Петра Фоменко, хотя многие пророчили девушкам неудачу.

“Говорили, что две одинаковые актрисы не нужны, — поясняла Ксения. — Советовали пойти в Центральный Детский театр, мол, там это, возможно, пригодится. И вполне закономерно, что мы поступили на режиссерский факультет, где была и актерская группа, потому что это совсем другой образ мышления. Считаю, нам сильно повезло, что мы попали именно к Петру Наумовичу Фоменко. Это счастливая случайность, что он набирал курс именно в тот год”.

Кто популярнее?

Обе в дальнейшем вошли в труппу театра “Мастерская Петра Фоменко”. Тут-то и настал вопрос распределения ролей и спектаклей, ответственность за который несли режиссеры. То же происходило в кино: перед камерой актрисы вели себя по-разному, так что драматургам предстояло решить, какая Кутепова лучше справится с задачей. К примеру, в “Настю” Георгия Данелии пробовались две сестры, а работу получила Полина.



“Данелия в определенный момент хотел снимать и Ксюшу, как бы заменить меня, но в театре не сложилось. Пришлось от этой идеи отказаться. Мне кажется, Ксюшино время в кино еще придет, — рассуждала Полина в 90-е. — Совсем скоро понадобится такой тип женщин, очень глубоких, как, например, мадам Бовари. Думаю, она сможет прожить на экране такую сложную женскую судьбу”.