100 лет на двоих! Сестры Кутеповы отмечают юбилей
Сестры вместе начинали путь в кино, обе вышли замуж за режиссеров и стали звездами Московского театра “Мастерская Петра Фоменко”. При этом по характеру Кутеповы сильно отличались друг от друга, да и внешне их путали только малознакомые люди.
“Меня сложно вывести из равновесия, за исключением тех моментов, когда натыкаюсь на свои малоинтересные интервью. Тогда я предпочитаю думать, что нас опять с Ксеней перепутали и разговаривали с ней”, — шутила Полина.
Но легко ли жить в мире, где если вас не путают, то непременно сравнивают? И существовала ли между близнецами конкуренция? 1 августа Ксении и Полине Кутеповым исполняется 50, а мы рассказываем, как им удается делить судьбу на двоих.
Еще одна Кутепова
Только в “Тринадцатой сказке” Дианы Сеттерфилд в финале сестер мистическим образом становится трое. В случае Кутеповых все было гораздо банальнее: сначала в семье московских инженеров появилась дочка Злата, а через три года — близнецы Полина и Ксения. Старший ребенок был в восторге, ведь наконец-то нашел, кем руководить.
Злата была прирожденным лидером, хотя иногда и превращалась в хитрого манипулятора. Как отмечала Полина, старшая сестра относилась к типу холериков, в то время как младшие дети в сравнении с ней казались флегматичными, словно двигались по жизни в замедленной съемке. Именно активная Злата Кутепова первой заинтересовалась хореографией, выступая с Ансамблем песни и пляски имени Локтева во Дворце пионеров на Ленинских горах.
Рядом располагался “Мосфильм”, так что ассистенты режиссеров часто наведывались в студию в поисках юных дарований. Однажды помощники Ирины Поплавской обратили внимание на трех рыжеволосых сестер и пригласили их на съемки картины “Василий и Василиса”.
“Съемки проходили где-то в Кимрах, — вспоминала Ксения в программе “Мой герой” на ТВЦ. — Мы жили в деревне, без изысков. Да и фильм непростой. Кононов с Остроумовой на нас страшно кричали, чтобы мы плакали. Им было смешно, а мы рыдали навзрыд. Это серьезное испытание”.
По иронии судьбы больше всех рвавшаяся в бой Злата сыграла еще в одной ленте, — “Свидетель” — а после оставила площадку и переключилась на телевидение и журналистику. Совсем иной путь ждал ее младших сестер.
Пополам
Мама намеренно покупала близнецам разную одежду и оставляла ее в комнате, давая возможность самим выбрать наряд. Делились девочки легко: носили вещи по очереди. Жили они настолько дружно и при этом обособленно от остального мира, что порой испытывали трудности, если требовалось что-то спросить у незнакомца. Снова спасал принцип очередности — один раз Полина обращалась к прохожему за помощью, в другой раз — Ксения.
В отличие от Златы, близнецы снимались в кино часто. Первую популярность они получили благодаря картинам “Рыжий, честный, влюбленный”, где сыграли Лауру и Луизу, и “С нами не соскучишься”. Потом сестры поступили в ГИТИС на курс Петра Фоменко, хотя многие пророчили девушкам неудачу.
“Говорили, что две одинаковые актрисы не нужны, — поясняла Ксения. — Советовали пойти в Центральный Детский театр, мол, там это, возможно, пригодится. И вполне закономерно, что мы поступили на режиссерский факультет, где была и актерская группа, потому что это совсем другой образ мышления. Считаю, нам сильно повезло, что мы попали именно к Петру Наумовичу Фоменко. Это счастливая случайность, что он набирал курс именно в тот год”.
Кто популярнее?
“Данелия в определенный момент хотел снимать и Ксюшу, как бы заменить меня, но в театре не сложилось. Пришлось от этой идеи отказаться. Мне кажется, Ксюшино время в кино еще придет, — рассуждала Полина в 90-е. — Совсем скоро понадобится такой тип женщин, очень глубоких, как, например, мадам Бовари. Думаю, она сможет прожить на экране такую сложную женскую судьбу”.
Полина снова снялась у Данелии — в “Орле и решке”, а вот в “Мелком бесе” Николая Досталя и “Прогулке” Алексея Учителя близнецы появились вдвоем. Для Ксении знаковой ролью стала Наталья из “Путешествия с домашними животными”, кроме того, она засветилась в сериалах “Доктор Тырса”, “Три мушкетера” и “Территория”.
Интересная история вышла с картиной “Пелагия и белый бульдог”. Изначально автор романа Борис Акунин хотел видеть в сериале Полину Кутепову, которая в итоге блестяще превращалась на экране из монахини в светскую даму. Предполагалось, что Ксения подменит сестру в образе Лисицыной, но Юрий Мороз ограничился участием одной близняшки. Совпадение или нет, но в том же 2009 году Ксения Кутепова сыграла монахиню в мелодраме “Скоро весна”.
Актрисы неоднократно заявляли, что приоритетом для них остается театр, однако это не помешало им собрать фильмографию более чем из 30 проектов у каждой. Экспериментировать с жанрами артистки не боялись: так, в триллере “Мертвое озеро” они сыграли сиамских близнецов Уточкиных. Кстати, режиссер Роман Прыгунов обмолвился, что рассчитывает на создание спин-оффа с героинями Кутеповых.
Для Ксении откровением оказалась работа с Кантемиром Балаговым в “Дылде” и с Егором Барановым в фантастическом блокбастере “Аванпост”. “Мне досталась роль подполковника ГРУ, — рассказывала актриса про “Аванпост”. — Готовясь к съемкам, я долго не могла представить себя стреляющей из автомата и отдающей приказы командным голосом. Но сейчас с удовольствием вспоминаю эту роль”.
Рассуждать о разных проектах близнецов можно бесконечно, но у каждого интервьюера неизбежно возникал вопрос о конкуренции сестер. “Меня утвердили в один проект, но я выпускала спектакль и не смогла принять участие, поэтому роль сыграла Полина, — приводила пример Ксения. — А на съемках фильма “Портрет незнакомца” Полине срочно нужно было уехать, поэтому на меня надели ее парик и я сыграла одну сцену вместо нее. Мне кажется, это здорово: одна сестра не смогла, значит, ей на помощь придет другая. Вот так, пожалуй, я отвечу на вопрос о конкуренции”.
Личная жизнь
В любовных делах близнецов определенно есть кое-что общее — их избранниками стали режиссеры. Однако начинались романтические отношения по-разному. Ксения познакомилась с будущим мужем Сергеем Осипьяном в студенчестве, но дружба перешла в любовь не сразу.
“Мы с мужем были знакомы лет шесть, и в течение всего этого времени ни в нем, ни во мне ничего не отзывалось. А потом вдруг… не только отозвалось, но вспыхнуло ярким костром, и через два месяца мы поженились. Суперромантичное приключение, в котором я чувствовала себя как героиня пьесы Шекспира “Сон в летнюю ночь”: там тоже все то влюбляются, то “разлюбляются”, — описывала Ксения Кутепова.
В 2002-м у пары родился первенец Василий, а через три года — дочка Лидия. По слухам, девочке Ксения дала свою фамилию, а вот сын носит отцовскую — видимо, продолжать супруги решили оба рода.
Разница в возрасте между Ксенией и Сергеем составляла пять лет, а Полина пошла дальше и выбрала возлюбленного старше на 16: замуж актриса вышла за своего бывшего преподавателя Евгения Каменьковича, ставшего в 2012-м худруком “Мастерской Петра Фоменко”. Не смутило пару ни положение “воспитанница — наставник”, ни косые взгляды окружающих. В 1997-м у Полины Кутеповой и Каменьковича родилась дочка Надя, которая, по мнению поклонников, выросла красавицей.
“Мы с мужем выработали большую дистанцию, которой неукоснительно придерживаемся во время работы, — раскрывала Полина секреты брака с режиссером. — Очень долго привыкали к таким разнокалиберным отношениям”.