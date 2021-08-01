Астропрогноз для всех групп знаков Зодиака на август

Последний месяц лета будет ярким, бурным и непредсказуемым. Так считает астролог Алена Никольская. “В начале августа нам захочется несмотря ни на что отстаивать свою точку зрения. Будьте аккуратны, не поругайтесь ни с кем до 8 августа, иначе потом будет сложно вернуть отношения в нормальное русло. После 12 августа Меркурий поменяет знак и перейдет в Деву, поэтому вы сможете заниматься рутинными делами, приводить в порядок бумаги. Это будет проще и легче, чем в любое другое время в году”, — сказала Никольская.

По словам астролога, с 16 августа и до конца месяца в жизнь некоторых людей может нагрянуть неожиданная любовь.

“С одной стороны, Нептун будет буквально вас одурманивать и очаровывать. Поэтому, чтобы не попасть в зависимость, почаще смотрите на небо, гуляйте со своим избранником рядом с любой водной стихией и включайте голову, она поможет вам не попасть в неприятные ситуации”, — добавила собеседница издания.

Овны, Тельцы, Львы, Водолеи

“Работать вам придется больше, чем будет отдача от этой работы. Не переживайте, это временная история. Через месяц все будет хорошо, но на работу обратите внимание”, — посоветовала Никольская.

Близнецы, Скорпионы, Стрельцы, Весы

“В этом месяце вы получите отдачу от того, что вы делали до этого, и где вы включались и были максимально активны. Сейчас время пожинать плоды. Если вы до этого хорошо потрудились, то точно получите вознаграждение”, — заявила астролог.

Девы, Раки, Козероги, Рыбы

“У вас будет шанс найти в своей работе что-то новое: или вам предложат найти какой-то новый проект, или вам предложат финансово интересную историю. Не отказывайтесь, соглашайтесь и дерзайте. Двигайтесь вперед, и тогда все у вас будет хорошо”, — подытожила Алена Никольская.