Не только “желтые звезды”: российские знаменитости, которые не боятся прививаться от коронавируса

51-летний телеведущий Сергей Майоров привился в последние выходные июля вместе с мамой. Полгода назад телеведущий переболел коронавирусной пневмонией. Майоров обозначил причины вакцинации: “У меня было 20% поражения легких, у мамы 30%. Эту китайскую хрень любимая 72-летняя родительница принесла из поликлиники. И уже через четыре дня в эфир НТВ я выходил из дома. Месяц в изоляции. И вот очередная прогулка с Надеждой Александровной в парке “Музеон” обернулась вакцинацией. И воздухом подышали, и у реки посидели поболтали, кофе выпили и укололись. Все случилось быстро, прошло легко, было комфортно в павильоне “Здоровье” у входа в парк.

50-летняя Анита Цой привилась “Спутником Лайт”, так как переболела в прошлом году. Цой не боялась вакцинироваться: “Удивляюсь всем спорам и теориям заговора про прививки. Я лично после начала обязательной вакцинации для тех, кто работает в сфере услуг, чувствую себя в большей безопасности. Неужели кому-то нравится болеть или сидеть дома? Сделать прививку, если нет противопоказаний, это ответственно. Обезопасить себя и окружающих. Тем более, что у нас в Подмосковье есть все условия: записывайся через сайт или приходи в мобильный пункт, получай иммунитет бесплатно! Странно, что некоторые люди не доверяют прививкам, то есть ученым и врачам. Зато верят шарлатанам, которые кричат о вреде вакцинации. Скажите: если вы, не дай бог, заболеете, вы же обратитесь к официальной медицине, правда? Вот и ответ”.