Назван возможный виновник гибели дочери Владимира Конкина

В ходе расследования было установлено, что дочь актера, сыгравшего Володю Шарапова, Павла Корчагина и других известных персонажей советского кино, перед посещением фитнес-клуба пила вино. Также она часто жаловалась подругам на своего сожителя. Однако версии с отравлением или убийством не подтвердились. Было установлено, что присутствовавшие в помещении бассейна мужчины действительно не видели самого трагического момента и подняли тревогу, когда уже София перестала подавать признаки жизни. Официальной причиной смерти названо попадание воды в дыхательные органы.

Как стало известно “МК”, следователи за 11 месяцев работы пришли к выводу, что спортивный центр — объект с повышенной опасностью, и там помимо инструктора должны были быть медик и медицинский кабинет. Отсутствие последнего неоднократно ставилось на вид хозяевам клуба контролирующими органами еще до трагедии. Поэтому на днях владелице Анне Андриановой было предъявлено обвинение. Следственный комитет вышел в Басманный суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Фигурантка не признала вину и указывает на то, что София Конкина скончалась в больнице. По ходатайству защиты обвиняемой будет проведена экспертиза действий медиков. В рамках уголовного дела представителем Владимира Конкина — адвокатом Юлией Нитченко — был заявлен гражданский иск с требованием возместить ущерб в сумме 11 миллионов рублей (почти 127 тыс. евро).

“Мы не против экспертизы, которая прольет свет на связь реанимационных мероприятий и гибель Софии, но все медики уже были допрошены и их показания выглядят очень убедительными. В любом случае, к каким бы выводам ни пришли эксперты, это не снимает вины с владелицы “Джампа”. В связи с этим в гражданском иске мы просим суд обязать Андрианову возместить ту минимальную сумму, которая будет гарантом того, что дочь погибшей не будет нуждаться, ее базовые потребности будут покрыты, а также она получит образование. Подчеркну, что ребенок Софии остался сиротой: мать погибла, а отец находится в розыске. Поэтому вся эта сумма целиком и полностью будет предназначена девочке, на имя которой будет создан специальный счет”, — сказал адвокат.