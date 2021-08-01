5 признаков, что ты с ним только из-за секса

Большую часть времени вместе вы проводите в постели

Ведь секс с этим мужчиной — самый прекрасный, каким вы когда-либо занимались. Или потому что вам просто нужен секс. Когда вы назначаете очередную встречу, вы сразу стремитесь к решению вопроса не о том, в каком ресторане будете ужинать, а о том, к кому домой после этого ужина отправитесь — к нему или к вам. Свидания, походы в кино, совместная прогулка с его собакой, ужин с его родителями — все это вас мало интересует, потому что основным мотиватором в ваших отношениях является именно секс.

Вам все равно, как у него дела

Неинтересно, какой день он провел на работе, что ел на ужин и выспался ли сегодня. Прилив любопытства, который испытывает один партнер к жизни другого на первых парах в отношениях, объясняется выработкой гормона окситоцина, отвечающего за привязанность. Поэтому всякий раз, когда партнеры находятся на расстоянии друг у друга, они стараются узнать, как дела у возлюбленного или возлюбленной, обратить внимание на себя или вызвать партнера на разговор. Если такого не происходит, возможно, это действительно просто секс.

Вы не стремитесь афишировать ваши отношения

Не рассказываете о нем друзьям, не спешите познакомить с родителями. Потому что где-то в глубине души знаете, что в этих отношениях ничто, кроме секса, вас не держит. Это знаковый признак, так как обычно в отношениях, в которых оба партнера влюблены и настроены на длительный союз, они обычно не скрывают наличие партнера, а наоборот, стараются оповестить об этом самый близкий круг: разделить радость или заявить о намерениях. Если же вы не хотите знакомить партнера со своими близкими, возможно, в глубине души вы не воспринимаете эти отношения серьезно.

Вы не сходитесь во мнениях по важным позициям, но вам все равно