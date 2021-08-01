5 признаков, что ты с ним только из-за секса(1)
Большую часть времени вместе вы проводите в постели
Ведь секс с этим мужчиной — самый прекрасный, каким вы когда-либо занимались. Или потому что вам просто нужен секс. Когда вы назначаете очередную встречу, вы сразу стремитесь к решению вопроса не о том, в каком ресторане будете ужинать, а о том, к кому домой после этого ужина отправитесь — к нему или к вам. Свидания, походы в кино, совместная прогулка с его собакой, ужин с его родителями — все это вас мало интересует, потому что основным мотиватором в ваших отношениях является именно секс.
Вам все равно, как у него дела
Неинтересно, какой день он провел на работе, что ел на ужин и выспался ли сегодня. Прилив любопытства, который испытывает один партнер к жизни другого на первых парах в отношениях, объясняется выработкой гормона окситоцина, отвечающего за привязанность. Поэтому всякий раз, когда партнеры находятся на расстоянии друг у друга, они стараются узнать, как дела у возлюбленного или возлюбленной, обратить внимание на себя или вызвать партнера на разговор. Если такого не происходит, возможно, это действительно просто секс.
Вы не стремитесь афишировать ваши отношения
Не рассказываете о нем друзьям, не спешите познакомить с родителями. Потому что где-то в глубине души знаете, что в этих отношениях ничто, кроме секса, вас не держит. Это знаковый признак, так как обычно в отношениях, в которых оба партнера влюблены и настроены на длительный союз, они обычно не скрывают наличие партнера, а наоборот, стараются оповестить об этом самый близкий круг: разделить радость или заявить о намерениях. Если же вы не хотите знакомить партнера со своими близкими, возможно, в глубине души вы не воспринимаете эти отношения серьезно.
Вы не сходитесь во мнениях по важным позициям, но вам все равно
Один из залогов хороших отношений — это схожесть партнеров в глобальных вопросах, например в отношении детей или взгляда на развитие карьеры. Но в случае с этим мужчиной они вас не волнуют, даже если ваши позиции расходятся диаметрально противоположно.
Он не похож на мужчину вашей мечты
Согласитесь, у каждой женщины есть представление о том, каким должен быть идеальный мужчина, муж и отец детей. У вас даже может быть целый список критериев, по которым вы выбираете партнера. А тут вам на жизненном пути встречается тот, который ну совсем не вписывается в эти рамки, но интимные отношения между вами уже завязались, и развязывать их не хочется. Однако, если вы четко понимаете для себя, что партнер не подходит на роль спутника всей жизни, отношения вовсе не обязательно разрывать сразу же.
В обществе сложилось мнение, что отношения ради секса подходят больше мужчинам, чем женщинам. Но на самом деле многие женщины гармонично развиваются в отношениях без любви, наслаждаясь сексуальной близостью. В отношениях, в которых женщину удерживает только интимная сторона вопроса, нет ничего странного или предосудительного.
Единственное, что мы настоятельно рекомендуем, — это быть честной с партнером, не позволяя ему создавать ложные надежды. Если вам действительно комфортнее существовать в концепции отношений для секса, то нужно поставить партнера в известность. Стоит помнить еще и о своих желаниях. Если в отношениях вы чувствуете одинаковую потребность в том, чтобы и любить, и быть любимой, то отношения, завязанные исключительно на сексе, могут со временем начать угнетать вас.