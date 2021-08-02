Исполнитель хита “Обстановка по кайфу” удивил неадекватным поведением на концерте

Кажется, 32-летний музыкант перебрал с алкоголем, что не могло не сказаться на качестве исполнения: он плохо выговаривал слова песен и нецензурно выражался. Певец ходил по сцене босым, неудачно подкидывал микрофон и не мог его поймать. Кроме того, он едва не упал, когда пытался сесть на сцену после прыжка.

Одним из тех, кто остался разочарован концертом, был финалист 9 сезона “Х-фактор” Дмитрий Волканов. Мужчина назвал выступление Кензова недостойным настоящего артиста, а его выходки на сцене — неподобающими. Он записал часть концерта на видео и оставил в Сети полный возмущения отзыв.

“Шок! Олег Кензов давал сольный концерт при полном Дворце Культуры в городе Бердянске. Билеты на это мероприятие стоили очень недешево! И в итоге вместо качественной концертной программы, которая полагается статусу артиста и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор! Хочется, чтобы как можно меньше таких людей занимали чье-то действительно заслуженное место на нашей эстраде”, — поделился Волканов впечатлениями с подписчиками.



Музыкант и его представители пока никак не прокомментировали произошедшее, а общественность сошлась во мнении, что Кензов должен извиниться перед слушателями. К слову, Бердянск — не последняя точка в гастрольном туре музыканта, ему предстоит посетить еще 14 городов. Цены на билет на выступление артиста варьируются от 7 до 140 евро.