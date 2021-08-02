02.08.2021, 11:22
Шок! Знаете, сколько в этом году героиням песен “Восьмиклассница”, “Не плачь Алиса” и другим?(1)
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Возможно, старшее поколение удивится, “Восьмиклассницу” Цоя поют и молодые. Как и “18 мне уже” группы “Руки вверх”. Но математики решили посчитать, сколько лет героиням песен исполнилось бы в этом году. Взяли указанный в текстах возраст, учли год написания… Меньше всего повезло Светке Соколовой, которая получила букет розовых роз. Да и восьмиклассница уже не та...
Шокирующей новостью о возрастах наших песенных пассий поделился радиоведущий Михаил Козырев. Один из подписчиков добавил, что тот солдат, который идет по городу, по незнакомой улице, тоже изменился — ему 65. Так что у него теперь выходной каждый день...