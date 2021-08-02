“Ты не самый крутой парень на вечеринке, если ты пьян”: мэр Раквере раскритиковала молодых людей, которые злоупотребляют алкоголем

Публикуем полный пост мэра Раквере:

"Дорогой юный друг, этот пост для тебя!

Правило №1: Не употребляй алкоголь, если это еще не разрешено тебе законом;

Правило №2: Если законом уже разрешено употребление алкоголя — не злоупотребляй;

Правило №3: Уходите с вечеринки с теми, с кем пришли, т.е. ОДНИ НЕ ОСТАВАйТЕСЬ!

Что на картинке?

Куча песка, где спал молодой человек из Кунда.

Перед летним домиком моей семьи, на стройке соседей, в Вызу. В 10 часов утра он был все еще пьян, в мокрой одежде — ни денег, ни телефона, ни друзей!

Хорошо, что мы его нашли.

Мы смогли помочь.

Ночью температура воздуха падает и проводить таким образом ночи совершенно неразумно и опасно. Бесчеловечно оставлять кого-то на вечеринке, с кем ты туда пришел.

Очень глупо напиваться до беспамятства и т.д.

Не злорадствую. Грущу.

Потому что, дорогие, вас ждут дома!

Не злоупотребляйте доверием родителей, так как восстановить доверие очень сложно.

Ты определенно не самый крутой парень на вечеринке, если ты пьян. Ты интересный собеседник, хороший партнер по танцам и хороший друг, если ведешь себя с другими адекватно.

Вы должны проживать жизнь, устраивать вечеринки, однако пьяный в доску товарищ никого не делает счастливым”.

Впереди еще один летний месяц, фестивали и вечеринки.

Радости, мудрости.

И заботы!"

Согласны ли вы со словами мэра? Пишите мнение в комментариях!