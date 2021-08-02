ОПРОС | "А как можно быть против?" Что говорят жители Таллинна о вакцинации

Согласно решению правительства, со 2 августа ужесточаются меры по борьбе с распространением коронавируса.

На мероприятиях и при видах деятельности, в ходе которых не проверяется эпидемиологическая безопасность присутствующих, в помещениях могут принимать участие до 500 человек, а на улице — до 1500 человек.

Кроме того, с сегодняшнего дня станет обязательным ношение маски в общественном транспорте. Дети в возрасте до 12 лет не обязаны носить маску.

Кийк сообщил, что ревакцинация начнется уже в новом году, так как иммунитет сохраняется после завершения вакцинации как минимум 12 месяцев, показали исследования.

Переболевших коронавирусом также ждут на вакцинацию. Вакцинироваться можно уже спустя 4 месяц после болезни. Переболевшим по-прежнему необходимо вакцинироваться лишь одной дозой, но так как некоторые европейские страны все еще не признают одну дозу вакцинации, то при желании переболевшие люди могут вакцинироваться и двумя дозами.

На постоянной основе начнут работать вакцинационные кабинет — минимум 5 дней в неделю с 8-часовым рабочим днем, в каждом уезде не менее одного кабинета, а в крупных уездах больше пунктов. Единственное место, где этого нет сейчас — на Хийумаа, но вскоре появится.

Также были произведены изменения в оплате вакцинации для медицинских учреждений — за каждую инъекцию будет доплачиваться бонус. На это уйдет более 2 млн евро.

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