Близкий родственник продюсера Little Big приговорен к двум годам колонии

С 2014 по 2017 годы компания “Речелстрой” заключила договоры долевого участия строительства 19 домов жилого комплекса “Чурилово Lake City” и получила от покупателей около 30 млн евро. Однако деньги пошли не на достройку домов, а на погашение долгов компании перед другими организациями.

Еще в марте 2020 года, когда Андрей Пязок находился под следствием, стало известно, что он приходится родным дядей клипмейкеру, продюсеру и одной из основательниц популярной группы Little Big Алине Пязок. Это подтвердила мама знаменитости Юлия Пязок. В беседе с изданием “Курс дела” она рассказала, что Андрей Пязок — это родной брат отца Алины. Однако ни с отцом, ни с его братом Алина давно не общается, и уж точно не получала от них никаких денег.

“Мы развелись еще в 2006 году. Я не знаю, откуда он брал деньги в те времена, но они все тогда уходили на его лечение — он тогда сильно болел. Я никакой помощи от него не видела, как и от других родственников. Алина прекрасная дочь и она всего добилась сама! И сейчас Алина наоборот помогает папе, мне. А с дядей она не общается, насколько я знаю”, — цитировало издание Юлию Пязок весной 2020 года.

Женщина подчеркнула, что отношения с родственниками по отцу у ее дочери напряженные — никто из них даже не поздравил Алину с отбором Little Big на “Евровидение”.