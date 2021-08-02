Культура
02.08.2021, 12:43

Новый сезон Русского театра откроется 19 августа спектаклем “Мудрец”

 
Pressifoto
74-й театральный сезон Русский театр Эстонии откроет маскарадной комедией “Мудрец” по пьесе А. Островского “На всякого мудреца довольно простоты…”. Эта пьеса — одна из самых знаменитых у Островского. История Егора Глумова, решившего построить карьеру путём обмана и манипуляции, за годы своего существования привлекала самых разных театральных режиссёров: от Сергея Эйзенштейна и до Марка Захарова. Дважды возникала она и на сцене Русского театра: в 1966 году в постановке С. Тинькова и в 1990 году в постановке А. Сухачева.

“Мудрец” — современное прочтение от молодого греческого режиссёра Георгия Кутлиса, выпускника режиссерского факультета ГИТИСа (курс Д. Крымова и Е. Каменьковича). Эскиз спектакля был представлен режиссёром на лаборатории в 2019 году и был признан лучшей работой.

“Сейчас многие в депрессии, мы слишком долго сидели в четырех стенах и кажется, могли бы от этого сойти с ума. У меня самого сейчас огромная потребность в чем-то лёгком, что позволит отпустить накопившуюся за этот год энергию. Для меня очень важно сделать сейчас динамичный и смешной спектакль. Но, конечно, должна быть мысль, основное зерно и актуальность. В любой классической комедии они есть. Желание человека быть успешным, в любые времена, очень понятно. Мне кажется, многие узнают себя или в Глумове, или в окружающих его людях” — делится режиссёр спектакля Г. Кутлис.

Действие спектакля происходит на костюмированной вечеринке, а потому “маскарадность” в обозначении жанра, приобретает не только метафоричное, а и вполне буквальное значение, потому что у каждого персонажа есть соответствующая его истинной сути маска. Спектакль ритмично балансирует между реализмом и гротеском, забавляя своей лёгкостью и безумием. Персонажи “Мудреца” узнаваемы, смешны и злободневны.

Создатели спектакля:

Режиссёр — Георгий Кутлис

Художник — Юлиана Лайкова

Художник по костюмам — Хетаг Цаболов

Композитор — Александр Жеделёв

Хореограф — Ольга Привис

В ролях: Александр Жиленко, Татьяна Маневская, Дмитрий Косяков, Наталья Дымченко, Александр Окунев, Сергей Фурманюк, Анна Маркова, Карин Ламсон, Даниил Зандберг, Александр Домовой

Ближайшие премьеры 74-го сезона

Ступая по следам великих абсурдистов, 25-го августа театр представит ещё одну премьеру — спектакль “МРОЖЕК” по двум одноактным пьесам польского драматурга Славомира Мрожека “В открытом море” и “Кароль”. Авторы спектакля Виктор Марвин и Дмитрий Косяков ещё раз докажут всем, лучшее лекарство от отчаянья — смех!

15-го октября на Большой сцене театра состоится премьера одного из самых читаемых и самых таинственных произведений русской литературы — романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” в постановке Сергея Федотова.

5-го ноября также на Большой сцене театра вниманию зрителей будет представлена премьера комедии о закулисной жизни “Шум за сценой” в постановке эстонского режиссёра Прийта Педаяса. В этом спектакле комичные случайности накладываются одна на другую, события репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, любовью, ревностью и недоразумениями.

Подробнее с афишей спектаклей с августа по октябрь можно ознакомиться на сайте Русского театра.

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