Новый сезон Русского театра откроется 19 августа спектаклем “Мудрец”
“Мудрец” — современное прочтение от молодого греческого режиссёра Георгия Кутлиса, выпускника режиссерского факультета ГИТИСа (курс Д. Крымова и Е. Каменьковича). Эскиз спектакля был представлен режиссёром на лаборатории в 2019 году и был признан лучшей работой.
“Сейчас многие в депрессии, мы слишком долго сидели в четырех стенах и кажется, могли бы от этого сойти с ума. У меня самого сейчас огромная потребность в чем-то лёгком, что позволит отпустить накопившуюся за этот год энергию. Для меня очень важно сделать сейчас динамичный и смешной спектакль. Но, конечно, должна быть мысль, основное зерно и актуальность. В любой классической комедии они есть. Желание человека быть успешным, в любые времена, очень понятно. Мне кажется, многие узнают себя или в Глумове, или в окружающих его людях” — делится режиссёр спектакля Г. Кутлис.
Действие спектакля происходит на костюмированной вечеринке, а потому “маскарадность” в обозначении жанра, приобретает не только метафоричное, а и вполне буквальное значение, потому что у каждого персонажа есть соответствующая его истинной сути маска. Спектакль ритмично балансирует между реализмом и гротеском, забавляя своей лёгкостью и безумием. Персонажи “Мудреца” узнаваемы, смешны и злободневны.
Создатели спектакля:
Режиссёр — Георгий Кутлис
Художник — Юлиана Лайкова
Художник по костюмам — Хетаг Цаболов
Композитор — Александр Жеделёв
Хореограф — Ольга Привис
В ролях: Александр Жиленко, Татьяна Маневская, Дмитрий Косяков, Наталья Дымченко, Александр Окунев, Сергей Фурманюк, Анна Маркова, Карин Ламсон, Даниил Зандберг, Александр Домовой
Ближайшие премьеры 74-го сезона
Ступая по следам великих абсурдистов, 25-го августа театр представит ещё одну премьеру — спектакль “МРОЖЕК” по двум одноактным пьесам польского драматурга Славомира Мрожека “В открытом море” и “Кароль”. Авторы спектакля Виктор Марвин и Дмитрий Косяков ещё раз докажут всем, лучшее лекарство от отчаянья — смех!
15-го октября на Большой сцене театра состоится премьера одного из самых читаемых и самых таинственных произведений русской литературы — романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” в постановке Сергея Федотова.
5-го ноября также на Большой сцене театра вниманию зрителей будет представлена премьера комедии о закулисной жизни “Шум за сценой” в постановке эстонского режиссёра Прийта Педаяса. В этом спектакле комичные случайности накладываются одна на другую, события репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, любовью, ревностью и недоразумениями.
Подробнее с афишей спектаклей с августа по октябрь можно ознакомиться на сайте Русского театра.