Новый сезон Русского театра откроется 19 августа спектаклем “Мудрец”

“Сейчас многие в депрессии, мы слишком долго сидели в четырех стенах и кажется, могли бы от этого сойти с ума. У меня самого сейчас огромная потребность в чем-то лёгком, что позволит отпустить накопившуюся за этот год энергию. Для меня очень важно сделать сейчас динамичный и смешной спектакль. Но, конечно, должна быть мысль, основное зерно и актуальность. В любой классической комедии они есть. Желание человека быть успешным, в любые времена, очень понятно. Мне кажется, многие узнают себя или в Глумове, или в окружающих его людях” — делится режиссёр спектакля Г. Кутлис.