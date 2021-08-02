ВИДЕО | На дне океана обнаружили реальных прототипов Губки Боба и Патрика

На глубине почти два километра они обнаружили редкую желтую губку, которая практически не отличается от героя мультфильма. А рядом — розовая морская звезда — прообраз Патрика.

Правда, дружат эти морские обитатели только на экране. В живой природе звезды питаются губками, именно с такой целью “Патрик”, скорее всего, и приблизился к “Бобу”. К счастью, продолжение истории осталась за кадром, и психика ни одного поклонника героев мультсериала не пострадала.