СМИ: артисты театра объявили бойкот из-за Бузовой, театр опровергает бунт

Этим летом 35-летняя Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа имени Горького в качестве актрисы. По словам режиссера постановки и самой артистки, ее участие в новом проекте полностью оправдалось и имело грандиозный успех. Причем такой, что Ольга пообещала выходить на сцену легендарного театра чаще. Уже на сентябрь запланировано сразу несколько спектаклей постановки “Чудесный грузин” с участием певицы.

“Мы поставили Бузову как Бузову, и она справилась с задачей. Мы с ней очень серьезно работали, и то, как она пашет — с утра в классе, через полтора часа на примерке, — вызывает уважение. В этом отношении она просто безупречная артистка”, — объяснял постановщик Эдуард Бояков.

К сожалению, развитию карьеры непрофессиональной театральной актрисы может помешать недовольство ее же новоиспеченных коллег — сразу несколько участников труппы якобы объявили бойкот против звезды.

“Мы не будем выступать на сцене „МХАТа“, пока Ольга Бузова не уйдет из труппы. Мы считаем это неуважением. Если вы хотите, чтобы в театре работали такие бездари, то набирайте новую команду, а мы найдем себе театр с руководством поадекватнее”, — заявил один из актеров.

Пресс-служба МХАТ имени Горького опровергли слухи о бойкоте кого-то из сотрудников театра Ольге Бузовой за ее участие в спектакле “Чудесный грузин”.

“Что за неуловимый Джо объявил этот бойкот, кому, когда и как — у нас такой информации нет. Было бы логично со стороны СМИ указывать имя артиста, а также информацию о том, когда последний раз он выходил на сцену МХАТ и в какой театр неизвестный артист собирается переходить”, — говорит пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина.