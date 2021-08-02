“Пропали чувства”: Таня Терешина рассталась с мужем

В последнее время артистка редко делится совместными публикациями с избранником. Поклонники Тани посчитали, что в семье не все гладко. Сегодня эти догадки получили свое подтверждение.

“Больше не хочу жить с мужем. Не пытайте меня о причинах. Они, конечно, есть. На их фоне я разлюбила человека давно, но шанс на спасение чувств и семьи в целом я давала. И не один. Но больше у меня нет никаких чувств, поэтому не вижу смысла жить вместе. В наших отношениях никогда не было третьего человека. Не было ревности и подозрений. Не было страхов на этот счет, но на протяжении общей жизни всегда существовали вещи, которые иногда даже хуже, чем любовницы и любовники”, — разоткровенничалась 42-летняя Терешина в личном блоге.

Сейчас Татьяна просит Олега об одном — оставить ее и детей в покое. “Ухожу из этих отношений. Хочется сделать это без публичных скандалов, унижений и обид, хотя… обида есть, но я с этим работаю. И, Олег, не надо меня шантажировать, пугать, давить и мстить. Оставь меня в покое, не хочешь помогать — не помогай. Только не трогай меня. Никогда”, — обратилась певица к Курбатову.

Напомним, на счету у Татьяны роман с телеведущим Славой Никитиным. У них есть общая дочь Арис. Звезды расстались со скандалом шесть лет назад, но со временем сумели наладить отношения. От Курбатова артистка родила сына Арсения.